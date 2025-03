MIMORIADNE Zákaz vstupu do lesa a zatvorenie všetkých ZOO: Na Slovensku potvrdili výskyt slintačky a krívačky

České kontroly na hraniciach (Zdroj: Getty Images, TASR - Jaroslav Novák)

Aktualizované 15:00 Zoologická záhrada v Bratislave je až do odvolania zatvorená. Dôvodom sú celoslovenské preventívne opatrenia nariadené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR v súvislosti so šírením ochorenia slintačky a krívačky. Pôvodne plánované sobotné (22. 3.) otvorenie 65. sezóny sa tak odkladá.

Aj Národná zoologická záhrada Bojnice na sociálnej sieti informovala, že musí byť až do odvolania zatvorená. "Ochorenie predstavuje riziko pre kopytníky. Zvieratá v našej zoo sú v poriadku a sú pod dohľadom veterinárneho lekára. V súvislosti s vysoko infekčným ochorením slintačka a krívačka sme už prijali prísne hygienické opatrenia," uviedla.

Aktualizované 14:20 Farmy hovädzieho dobytka v obciach Medveďov, Ňárad a Baka na juhu Slovenska, ktoré sú zasiahnuté ochorením slintačky a krívačky, považujú za prioritu zastavenie ďalšieho šírenia infekcie. Deklarujú spoluprácu s veterinárnou správou a ďalšími subjektami. "Naše stádo v Bake, ktoré tvorí 1 060 dojníc, 50 vysokoteľných jalovíc a 220 teliat, bude musieť byť zlikvidované. Robíme všetko pre to, aby sme nákazu dokázali zastaviť. Pre chov hovädzieho dobytka je to katastrofa," povedal predseda predstavenstva EXATA Group Juraj Slaninka.

Aktualizované 14:15 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) prijala s mimoriadnym znepokojením správu o potvrdení slintačky a krívačky. Pokiaľ sa táto nebezpečná choroba rozšíri aj do ďalších chovov, pôjde o priame ohrozenie potravinovej bezpečnosti štátu. Komora preto vyzýva na okamžitú súčinnosť všetkých kompetentných zložiek štátu a aj občanov, ktorá musí vyústiť do stopercentnej ochrany hospodárskych chovov zvierat na Slovensku. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na potvrdený výskyt ochorenia na území SR.

Aktualizované 14:00 Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne v súčinnosti so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky vykonávali kontrolu prepravy zvierat a potravín.

Aktualizované 12:50 Preventívne opatrenia v dôsledku výskytu ochorenia slintačky a krívačky prinesú aj zatvorenie zoologických záhrad na území celého Slovenska. V lokalite Komárna a Dunajskej Stredy bude okrem iného aj zákaz vstupu do lesov. Na okresných cestách by mali byť vytvorené tzv. brody. Informoval o tom ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martin Chudý.

Aktualizované 12:40 V krátkom čase bude nasledovať vakcinácia približne 2 000 kusov dobytka. "Vakcinácia však nemá vplyv na to, že tieto kusy dobytka musia byť utratené. Znamená to, že len pozastavíme, pozdržíme a zmiernime šírenie ochorenia, čo je pre nás v tejto situácii veľmi dôležité," podotkol minister s tým, že ide o ochorenie zvierat, nie ľudí.

Aktualizované 12:35 Všetky vnímavé zvieratá nachádzajúce sa v trojkilometrovom ohnisku zistenej nákazy slintačky a krívačky budú usmrtené. Medzi preventívne opatrenia na celoslovenskej úrovni bude patriť napríklad zákaz akéhokoľvek premiestňovania vnímavých zvierat z chovu do chovu a na bitúnok. Tento zákaz sa netýka hydiny. Po zasadnutí Národnej protinákazovej komisie o tom informoval ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martin Chudý.

Aktualizované 12:20 Ochorenie slintačky a krívačky je potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Prijaté budú opatrenia na dvoch úrovniach - celoslovenskej a na úrovni okresov Dunajská Streda a Komárno.

Aktualizované 12:15 Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska. Na piatkovej tlačovej konferencii po zasadnutí Národnej protinákazovej komisie o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).

V piatok od 16.00 h sa uskutoční na ministerstve pôdohospodárstva ďalšie stretnutie Národnej protinákazovej komisie. Na zasadnutí budú okrem členov komisie prítomní aj zástupcovia viacerých ministerstiev, poľnohospodárov, potravinárov, poľovníkov a iných dotknutých subjektov. V okresoch Dunajská Streda a Komárno zasadnú krízové štáby.

Slintačka a krívačka bola na Slovensku naposledy potvrdená v roku 1970. Odvtedy sa toto vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré zasahuje predovšetkým hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané, na našom území nevyskytlo.

"Na južnom Slovensku boli potvrdené v troch chovoch slintačka a krívačka, čo je veľmi závažný a veľmi veľký problém. Chcem zároveň informovať o tom, že hneď po zasadnutí vlády zasadá Národná komisia pre nákazy," uviedol agrominister.

Najpodstatnejšie bude podľa neho to, aby národná komisia zasadla a spolu s veterinárnou a potravinovou správou prijali kroky, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu tohto zákerného vírusu.podčiarkol.



Zdôraznil, že pokiaľ je v danom chove uvedené vírusové ochorenie, musí byť utratený celý chov. "Spoločnou úlohou nás všetkých bude spraviť všetko pre to, aby sme zamedzili šíreniu vírusu a potom, samozrejme, budeme riešiť aj kompenzácie pre postihnuté poľnohospodárske subjekty," dodal Takáč.

Podľa opozície zodpovedné orgány nezasiahli včas

Zodpovedné orgány nezasiahli včas a nezabránili vstupu nákazy na územie Slovenska. Uviedol to Marián Čaučík, opozičný poslanec za KDH a člen Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k informácii, že výskyt slintačky a krívačky sa potvrdil aj na území SR.

"Ide o alarmujúcu situáciu a vyžaduje si okamžitú a dôslednú reakciu štátnych orgánov, ktorá bude klásť dôraz na ochranu zdravia zvierat, finančné záujmy chovateľov aj bezpečnosť spotrebiteľov," podčiarkol Čaučík.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR mala podľa neho konať rázne a prijať tvrdé opatrenia najmä na hraniciach s Maďarskom, kde bola nákaza potvrdená. "Doteraz prijaté karanténne opatrenia v ôsmich obciach okresov Dunajská Streda a Komárno boli zjavne málo účinné. Poľsko zriadilo na svojich hraniciach dekontaminačné brány a dezinfekčné brody okamžite, napriek tomu, že s Maďarskom nesusedí," zdôraznil.

"Budem iniciovať, aby sa na program najbližšej riadnej schôdze Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v utorok (25. 3.) zaradil aj bod: Opatrenia na zamedzenie šírenia slintačky a krívačky na Slovensku a aby bol na výbor prizvaný ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a hlavný veterinárny lekár. Je zjavné, že zodpovedné orgány nezasiahli včas a nezabránili vstupu nákazy na územie SR. O to viac je dôležitejšie, aby teraz zasiahli promptne, účinne a rýchlo. Inak následky na celý sektor môžu byť katastrofálne," dodal Čaučík.

Česko obnovilo mimoriadne kontroly

Česká polícia a Štátna veterinárna správa ČR od rána kontrolujú zákaz dovozu hospodárskych zvierat z Maďarska a Slovenska, a to na štyroch hraničných priechodoch, uviedol v piatok český minister poľnohospodárstva Marek Výborný.

"Robíme všetky preventívne opatrenia pre to, aby sme ochránili českých chovateľov, české chovy a zvieratá, preto sme ešte v nočných hodinách prijali mimoriadne veterinárne opatrenie, ktorým sme znova zaviedli kontroly na česko-slovenských hraniciach. Kontroly prebiehajú od 7.00 h rána a platí zákaz dovozu akýchkoľvek hospodárskych zvierat do ČR," zopakoval aktuálne platné opatrenie Výborný.

Výskyt ohniska slintačky a krívačky potvrdili na začiatku marca v chove hovädzieho dobytka pri maďarskej obci Kisbajcs neďaleko slovenských hraníc. Štátna veterinárna a potravinová správa SR reagovala prijatím opatrení na zamedzenie potenciálneho šírenia nákazy na území Slovenska.