Galko sa po menovaní Migaľa zahral na proroka: Nový minister podľa neho skončí v base! TOTO je dôvod

„Môj predpoklad je, že Samuel Migaľ skončí v base. Ministrom nemôžete byť bez silného lojálneho tímu a bez podpory koaličnej politickej strany, ktorá vám kryje chrbát, ale naopak, za situácie, že sú prakticky všetci - koaličné strany, vrátane prezidenta, na vás nazúrení. Môže sa teraz obklopovať odborníkmi, ako avizoval, koľko chce. Jednak ich nezoženie, jednak to nebude podstatné,“ myslí si nezaradený poslanec Ľubomír Galko.

„Mnohí si myslia, že nakoniec šiel na rezort, aby sa nabalil, aby niečo spreneveril. Ak odtiaľ vezme čo len jednu spinku alebo balík kancelárskeho papiera, vedzte, že príslušné orgány a príslušní ľudia budú o tom okamžite vedieť,“ pokračuje. Galko tvrdí, že ak by Migaľ aj hneď sám neukradol alebo nespreneveril na rezorte nič, „nájde sa tam nejaký dobrák, čo mu niečo našije, dá mu niečo podpísať, do niečoho ho namočí.“

"A Matúš Šutaj Eštok ako minister vnútra, Robert Fico ako predseda vlády si na ňom v prvom či druhom prípade s oduševnením zgustnú, utopia ho ako mača v priamom prenose. Pomstia sa mu. Nemusia to spraviť hneď, môžu to potiahnuť napríklad do riadneho termínu volieb a spraviť to v rámci predvolebnej kampane, to im môže len pomôcť. Je evidentné, že on je tak hlúpy, že si toto neuvedomuje, pretože inak by sa takémuto vyústeniu - stať sa ministrom tak zložitého rezortu bez skúseností, dôvery a politického krytia, určite vyhol,“ tvrdí Galko vo svojom statuse.

„Myslím si, že jediná cesta, ako sa môže vyhnúť väzeniu, je nájsť si nejaké zdôvodnenie, po pár týždňoch to zabaliť a buď sa vrátiť do NR SR ako poslanec a bez akýchkoľvek podmienok podporovať koalíciu alebo úplne odísť z politiky. Vtedy sa (pravdepodobne) nad ním zmilujú a nechajú ho tak. Inak mu predpovedám smutný koniec. Nech nám ho ale nie je ľúto. Rozohral hru, na ktorú jednak nemal a hlavne bola nečestná. Každý si je strojcom svojho šťastia,“ dodal.

O tom, že novým ministrom bude Samuel Migaľ a nie Radomír Šalitroš sa verejnosť dozvedela iba v stredu dopoludnia. Poobede už v Prezidentskom paláci Richard Raši podal demisiu a na jeho miesto prezident vymenoval Migaľa. V následnom prejave dal však Pellegrini jasne najavo, čo si o tom celom myslí. "Členom vlády budete len na základe politických dohôd, ktoré ste ako podmienku vašej ďalšej podpory vládnej koalície urobili s predsedom vlády a najsilnejšou koaličnou stranou, ktorá podľa koaličnej zmluvy prebrala za tento váš rezort politickú zodpovednosť,“ odkázal Migaľovi. Pripomenul, že ľudia nepoznajú detaily tejto dohody a nevedia teda ani posúdiť, nakoľko Migaľovi táto dohoda umožní presadzovať ním tak často spomínané hodnoty a ani ktoré hodnoty to presne budú.

Oveľa spokojnejší však nie je ani premiér Robert Fico, ktorý večer po vymenovaní Migaľa ostro skritizoval svojich koaličných partnerov. "Na záchranu vládnej koalície som s obrovskou pomocou Roberta Kaliňáka (Smer-SD) pristúpil k absurdnej politickej operácii, akú som za mojich 33 rokov v politike nielenže nikdy neurobil, ale ani nevidel absurdnosť toho, čo sa stalo v radoch politickej strany Hlas-SD," povedal premiér. Krízu, ktorá sa riešila niekoľko týždňov a výsledkom ktorej je absurdná politická štruktúra vo vláde, mohli podľa Fica vedenia strán SNS a Hlasu-SD vyriešiť lusknutím prsta. Zároveň prízvukoval, že noví ministri vo vláde Samuel Migaľ a Rudolf Huliak budú nezávislí nominanti, ktorí sa odborne a politicky budú zodpovedať výlučne predsedovi vlády.

Šéf SNS Andrej Danko zasa ešte pred vymenovaním Migaľa v stredu povedal, že Robert Fico urobil "politickú chybu, ktorá mu bude ubližovať."