Ohrozenie DEMOKRACIE! Študentské plagáty zaplavili Bratislavu: Varujú pred opakovaním minulosti

BRATISLAVA - Plagáty v uliciach Bratislavy upozorňujú v čase výročia Sviečkovej manifestácie na ohrozenie demokracie. Študentský kolektív zo Školy dizajnu vyjadruje svoje obavy výraznými nápismi: „Minulosť sa zdá byť ďaleko, no možno je priamo pred nami.“ Vizuály so silným sloganom a odkazom na video reflektujúce posolstvo Sviečkovej manifestácie pre súčasnosť sú vystavené na citylightoch v hlavnom meste do 25. marca.