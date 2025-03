Anonym zverejňuje ľudí, ktorých označuje za liberálov: Za nenávistným obsahom stojí človek od kotlebovcov!

(Zdroj: Getty Images, Facebook/Hoaxy a podvody)

Hoci sa kanál prezentuje ako apolitický a dištancuje sa od násilia, v skutočnosti vytvára zoznam osôb, ktoré považuje za ideologicky nepohodlné. „Zverejňovanie súkromných informácií o bežných ľuďoch otvára priestor pre útoky a nenávistné prejavy, pričom mnohé z ním uvedených tvrdení sú klamlivé alebo manipulatívne,“ upozorňuje stránka Hoaxy a podvody, s tým, že tento typ činnosti je nebezpečný a môže viesť k zastrašovaniu či kyberšikane.

Pozornosť na kanál upriamil aj stíhaný Daniel Bombic, ktorý ho označil za „jeden z najlepších začínajúcich kanálov“ a tvrdí, že ide o „legitímnou cestou vyhotovený menný zoznam skutočných internetových agresorov, vlastizradcov a skutočných dezolátov“. Nie je prekvapením, že v diskusiách na sociálnych sieťach ľudia najčastejšie tipovali, že za kanálom stojí práve Bombic, alias Danny Kollar.

Prepojenie na kotlebovcov



Tímu Hoaxy a podvody sa však podarilo zistiť, kto za anonymným kanálom stojí. Prvé príspevky publikoval účet s prezývkou „M“. „Prezradil sa však tým, že kanál začal propagovať v rôznych skupinách na Facebooku ešte v deň jeho vzniku, keď tam nebol takmer žiaden obsah ani sledovatelia. „Adminom je tak s najväčšou pravdepodobnosťou istý „Michael Wallace“. Skupinu dokonca propagoval v prvej osobe, keď vyzýval ľudí: „Predstav nám aj ty progresívneho liberála v tvojom meste.“ A kto je záhadný Michael Wallace? S vysokou pravdepodobnosťou ide o Michala Medveďa, ktorý v roku 2023 kandidoval do NR SR za stranu Kotlebovci z 38. miesta jej kandidátky,“ informuje stránka Hoaxy a podvody.

Dôkazy, ktoré tím Hoaxy a podvody zozbieral, poukazujú na zhodu medzi fotografiou Michaela Wallacea a očami Michala Medveďa. Rovnaké pozadie na fotografiách oboch profilov, identické oblečenie na viacerých snímkach a prepojenie medzi obsahom, ktorý zdieľal na svojom verejnom profile a na anonymnom účte.

„Nie je to prvýkrát, čo extrémisti útočia na bežných ľudí. Robia to či už pod vlastnými menami, alebo anonymne a využívajú tak sociálne siete na šírenie nenávisti a zastrašovanie. Tentokrát sa však prerátali. Pokúsili sa skrývať za anonymný kanál, no pravda vyšla najavo,“ uviedol zakladateľ Hoaxy a podvody David Púchovský.