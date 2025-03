Progresívne Slovensko vyzýva strany, aby podporili návrh o zvýšení bezpečnosti na školách

Tina Gažovičová (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

PS navrhuje, aby pri prestupe problémového žiaka na inú školu alebo nástupe na strednú školu bola pôvodná škola povinná poskytnúť o ňom všetky potrebné informácie. Takisto by mali byť povinní aj plnoletí žiaci a zákonní zástupcovia informovať školu o všetkých dôležitých okolnostiach takéhoto žiaka. Informácie by mali poskytnúť aj všetky inštitúcie, ktoré s problémovým žiakom pracovali, teda napríklad probační a mediační úradníci. V prípade závažných incidentov by mala byť škola povinná informovať políciu či sociálnu kuratelu.

Ak by bol žiak dočasne vylúčený z prezenčného vzdelávania a vzdeláva sa dištančne, v tomto čase by mal podľa návrhu PS absolvovať odborné vyšetrenia, ktoré by určili ďalšiu vzdelávaciu cestu. Zaviesť by sa mali pravidlá, aby nedošlo k zneužívaniu tohto nástroja. Návrh hovorí aj o možnosti dočasne vylúčiť z prezenčnej výchovy žiaka, ktorý predstavuje ohrozenie. Možné by to bolo na maximálne desať dní a iba po predchádzajúcom vyjadrení zariadenia poradenstva a prevencie.

Poslankyňa Tina Gažovičová (PS) zdôraznila, že sa treba zamerať na podporu žiaka s problémovým správaním. "Treba zabezpečiť podporu agresora, je to symptóm iných jeho ťažkostí či porúch správania, často to bývajú traumatizovaní ľudia, ktorí nespracovaný hnev obracajú navonok a vytvárajú ďalšie problémy až tragédie," pripomenula. Ak by mal žiak nastúpiť na individuálny učebný plán, mal by podľa návrhu najprv absolvovať odbornú diagnostiku.V reakcii na násilie na školách i tragédiu na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi prišlo ministerstvo školstva s ďalšou smernicou o šikanovaní, tá však s prípadom podľa poslankyne Ingrid Kosovej (PS) súvisí len okrajovo. Žiada preto od ministerstva komplexné a systémové riešenia, ktoré ale nesmú byť založené na trestajúcej spravodlivosti.