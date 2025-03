VIETE, kedy máte nárok na odchod do dôchodku? POZRITE SA, kedy to vychádza vám! Dôležitý je rok narodenia

(Zdroj: Getty Images, TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA – Vek odchodu do dôchodku je číslo, ktoré zaujíma každého. Týka sa totiž nás všetkých. Doteraz v ňom však mali jasno len ľudia narodení pred rokom 1967, ktorí si tento údaj mohli ľahko dohľadať v prehľadnej tabuľke. Ročníky 1967 a vyššie si však museli počkať. Pre ne sa totiž vek odchodu do dôchodku počíta od roku 2025 podľa nových pravidiel a je naviazaný na strednú dĺžku života.

Vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967 sa síce v minulosti sa niekoľkokrát zvyšoval, no bol pevne daný. Záujemcovia si ho mohli ľahko zistiť po nahliadnutí do prehľadnej tabuľky. Pre staršie otázky zostáva tento systém stále platný. Otázny však bol vek odchodu do dôchodku pre ročník 1967 a vyššie. Pre tie totiž platia nové pravidlá.

Stále platí, že nárok na starobný dôchodok vzniká najskôr po dosiahnutí dôchodkového veku. Od roku 2025 sa však zvyšuje dôchodkový vek v závislosti od strednej dĺžky života. „Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, ostáva zachovaná. Dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť rokov dopredu. Prvýkrát sa tak stane v roku 2025 a ustanoví sa dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967,“ vysvetlila v minulosti Sociálna poisťovňa fungovanie celého systému.

Otázna zostávala teda presná výška veku odchodu do dôchodku pre spomínaný ročník. Odpoveď prišla nedávno, keď ministerstvo práce zverejnilo neupravený všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967. Podľa nej je pre ročník 1967 všeobecný dôchodkový vek stanovený na 64,1098 roka, čo sa zaokrúhľuje na 64 rokov a jeden mesiac. Ministerstvo tento údaj oficiálne potvrdilo a poistenci narodení v tomto roku pôjdu do dôchodku po dovŕšení tohto veku. Navrhovaná vyhláška má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2025.