Opitý kamionista pripravil o život Petra (†26): Srdcervúce slová snúbenice, mali spolu malého syna

ŽILINA – Pri tragickej sobotnej nehode pod Strečnom prišiel o život len 26-ročný vodič Peter, do ktorého čelne narazil kamión. Mladý muž, ktorý sa len nedávno zasnúbil a so svojou partnerkou vychovávali malého syna, nemal šancu prežiť. Šoférovi kamióna po nehode namerali v dychu alkohol.

"Z doposiaľ presne nezistených príčin vodič nákladného motorového vozidla značky Scania jazdiaci v smere jazdy od mesta Žilina na mesto Martin prešiel plynule do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom značky Audi," napísala k tragickej nehode v sobotu žilinská polícia s tým, že o život prišiel vodič vo veku 26 rokov.

"60-ročný vodič nákladného vozidla podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,35 mg/l (0,73 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu, kde bol zároveň nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok. Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava. Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," potvrdila polícia.

Srdcervúce slová snúbenice

26-ročný Peter pri nehode nemal šancu prežiť. Len minuloročné Vianoce sa pritom zasnúbil a s partnerkou vychovávali malého syna. „Náš milovaný ocko. Nikdy na teba nezabudnem. Navždy odstaneš v našich srdciach. Dávaj na nás zhora pozor,“ poslala mu snúbenica odkaz do neba.

„Nikdy by som si nemyslela, že práve ty budeš človek, s ktorým budem a ktorému poviem áno. Stalo sa to všetko tak rýchlo, ale zároveň to išlo všetko tak prirodzene a postupne. Milujem ťa,“ napísala len nedávno mladá žena, ktorá sa radovala zo zasnúbenia.

Otvorený list pre kompetentných

Táto tragédia je ďalším smutným dôkazom toho, že alkohol za volantom je stále obrovským problémom na slovenských cestách. Verejnosť preto očakáva nielen vyvodenie zodpovednosti voči vinníkovi tejto nehody, ale aj konkrétne kroky, ktoré by mohli podobným tragédiám do budúcna zabrániť.

Aliancia Cestnej Pomoci sa v reakcii na túto udalosť rozhodla osloviť Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru SR a krajské riaditeľstvá polície otvoreným listom. V ňom apeluje na potrebu sprísnenia trestov a intenzívnejších kontrol na cestách.

„Nie je normálne, že polícia chytí opitého vodiča, pospí si dva dni v CPZ, následne ho policajti odvedú na súd, kde dostane podmienku a ide domov. Prečo by malo bežného občana zaujímať, že štát nemá kde dávať týchto vodičov a väznice sú plné?“ píše sa v liste, ktorý zdôrazňuje potrebu razantnejších postihov.

Organizácia tiež upozorňuje na pozitívne príklady zo zahraničia, ako je Belgicko, kde takéto rozsiahle kontroly kamionistov a vodičov osobných áut prebiehajú pravidelne a majú preventívny účinok. „Ak tieto akcie zachránia čo len jeden ľudský život, tak sme vyhrali. Začnite konať, pretože situácia je zlá a zomierajú nevinní ľudia. Ako sa pozriete do očí matke a otcovi, ktorí dnes prišli o svojho syna?“ píše v liste list jeho autor Marián Urge z Aliancie Cestnej Pomoci.