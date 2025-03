Hromadná nehoda na D1: Zranili sa traja ľudia, na mieste zasahovali hasiči

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj)

Po nehode dvoch dodávkových a jedného osobného motorového vozidla automobily čiastočne blokovali oba jazdné pruhy. Pri udalosti sa zranili tri osoby, ktoré sa nachádzali mimo postihnutých automobilov.

"Príslušníci HaZZ zabezpečili miesto dopravnej nehody a spolu so zdravotnými záchranármi poskytli zraneným osobám predlekársku pomoc a prvotné ošetrenie. Zranené osoby následne umiestnili do sanitiek a transportovali na ďalšie ošetrenie do nemocnice," uviedol hovorca.

Hasiči vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia a pomocou absorpčnej látky zachytili, neutralizovali a z vozovky odstránili prevádzkové kvapaliny. Po zdokumentovaní nehody príslušníci HaZZ asistovali pri naložení havarovaného automobilu na vozidlo odťahovej služby.