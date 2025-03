Schválená zmena štatútu Fondu na podporu umenia odráža zásadné zmeny fungovania fondu

Matúš Oľha (Zdroj: TASR/František Iván)

BRATISLAVA - Štatút, ktorý v stredu (12. 3.) schválila Rada Fondu na podporu umenia (FPU) odráža zásadné zmeny fungovania fondu, nastavené novelou zákona z augusta 2024. V súvislosti s prijatými zmenami to uviedol súčasný podpredseda Rady FPU Matúš Oľha.

"Najdôležitejší moment týchto zmien je, že novela posilňuje rozhodovacie právomoci Rady FPU a z odborných komisií sa stáva poradný orgán rady. Schválenie nového štatútu je prvým predpokladom, aby sa tieto zmeny dostali aj do praxe a činnosti fondu," vysvetlil. Rada má podľa jeho slov na základe zmien možnosť vidieť do širších súvislostí prideľovania dotácií. Upozornil pritom na to, že v predchádzajúcom systéme jedna odborná komisia nemala prehľad o rozhodovaniach v iných. "Rada vie lepšie posúdiť proporcie a odhaliť pozadia žiadateľov aj ich frekvenciu v jednotlivých programoch, kde sa opakovane vyskytovali ich žiadosti. Taktiež je rada ako kolektívny orgán reprezentatívnejšie zastúpená v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako je tomu pri užšie zameranej odbornej komisii," argumentoval opodstatnenosť nového nastavenia Oľha.

Je presvedčený, že návrh štatútu, ktorý s ďalšími členmi rady predkladali, sa zásadne neodlišuje od prijatej verzie. "Skôr utíchli vášne, ktoré boli vybičované tým, že sa téma FPU stala predmetom politického zápasu," dodal podpredseda Rady FPU, ktorého na stredajšom zasadnutí zvolila za nového predsedu rady, s mandátom od 29. marca.

Schválenie nového štatútu

O schválení nového štatútu informovala v stredu tajomníčka rady fondu Eva Turanská. Uviedla, že schválená podoba štatútu vychádza z pozmenenej úpravy pôvodného návrhu a v konečnej verzii boli zohľadnené pripomienky a zároveň vynechané pôvodne navrhované najradikálnejšie zmeny.

Snahu zmeniť štatút FPU v predchádzajúcich týždňoch kritizovala kultúrna obec i samosprávy, ktoré sa obávali, že zmeny môžu výrazne poškodiť samotnú podpornú činnosť. Navrhovatelia argumentujú potrebu zmien tým, že doterajšie nastavenia i procesy pri prideľovaní dotácií neférovo uprednostňovali niektoré skupiny umelcov a tvorcov pred inými, rovnako sa vynárali pochybnosti o opodstatnenosti dotácií v prípade nie zanedbateľného množstva projektov.