Novela ústavy rieši ľudskoprávnu agendu: Opozíciu môže rozštiepiť, tvrdí politológ

Politológ Juraj Marušiak (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

BRATISLAVA - Návrh vlády meniť Ústavu SR zasahuje do ľudskoprávnej agendy a zároveň môže efektívne rozštiepiť opozíciu. Myslí si to politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied. Smer-SD sa podľa neho snaží takto získať na svoju stranu kresťansko-konzervatívnych voličov. Novelu ústavy predložilo aj opozičné KDH, poslanci z Kresťanskej únie (KÚ) mu avizujú podporu.

"Návrhy vlády zasahujú do ľudskoprávnej agendy, ale zároveň, a čo je hlavným motívom, môžu efektívne rozštiepiť opozíciu. Zároveň Smer-SD týmito návrhmi len pokračuje v politike, ktorú realizuje už od volieb, keď sa snaží získať na svoju stranu kresťansko-konzervatívnych voličov," uviedol pre TASR Marušiak o novele ústavy, ktorá už prešla vládou. V minulosti bol Smer-SD podľa slov politológa v tejto stratégii úspešný. "S pomocou Smeru-SD bola prijatá novela Ústavy SR o manželstve v roku 2014," skonštatoval.

Vláda začiatkom marca odobrila návrh novely ústavy z dielne premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Do ústavy sa má zakotviť existencia dvoch pohlaví - muž a žena. Pribudnúť má do nej tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Do ústavy sa má dostať aj úprava o adopcii detí a výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.

KDH navrhuje ústavné zmeny a hľadá podporu v parlamente

Vlastný návrh novely ústavy predložilo do parlamentu aj opozičné KDH. Chce, aby sa v ústave zakotvilo, že kultúrno-etické otázky nie sú súčasťou presunu kompetencií na EÚ. Ústava by mala tiež definovať, že na vystúpenie SR z EÚ a NATO treba referendum. Do ústavy chce KDH zaviesť okrem iného aj osobitné postavenie rodičov pri výchove a vzdelávaní svojich detí a pri formovaní ich náboženského a filozofického presvedčenia.

Šéf KDH Milan Majerský vyhlásil, že o svojom návrhu budú rokovať s každou parlamentnou stranou. Stretli sa aj s predstaviteľmi KÚ, ktorí pôsobia v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí, KÚ. Na sociálnej sieti KÚ avizovala, že jej poslanci podporia novelu ústavy od KDH v prvom čítaní. "Potom budeme rokovať o prípadných pozmeňujúcich návrhoch, aby mala novela ústavy šancu nájsť 90 hlasov v NR SR," uviedli.