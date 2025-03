Neakceptovateľné pokusy o zviditeľnenie sa: Herci SND sa spoločne ohradili voči správaniu Romany Tabakovej

(Zdroj: Facebook/Zomri)

Podľa hercov je samozrejmosťou, že každý návštevník divadla dodržiava základnú kultúru správania. V tomto prípade však došlo k opakovanému narušeniu predstavenia. "Situácia, kedy jedna z návštevníčok opakovane prechádzala medzi hľadiskom a foyer, a jej hostia zo sály predčasne odišli a už sa nevrátili, je podľa nás prejavom nerešpektovania elementárnych pravidiel návštevy divadelného predstavenia,“ uvádzajú herci vo vyhlásení. Takéto správanie je podľa nich výrazom nerešpektovania základných pravidiel slušného správania v divadle.

Herci zároveň odmietajú, aby si ktokoľvek robil z ich práce politickú kampaň. "Vnímame tieto pokusy o zviditeľnenie sa ako účelové, motivované snahou obnoviť zabudnutú osobnú popularitu, a považujeme ich za absolútne neakceptovateľné.“

Mimoriadne znepokojivé podľa hercov sú aj Tabakovej slová v televízii TA3, kde naznačila, že v divadle dôjde v najbližších dňoch k zmenám. „Tento spôsob komunikácie vnímame ako zastrašovanie a snahu o narušenie autonómie a suverenity nielen Činohry, ale aj Slovenského národného divadla ako takého,“ pokračujú herci vo svojom stanovisku.

Členovia súboru pripomínajú, že SND je verejnou inštitúciou a jej umelecké smerovanie by nemalo byť predmetom politických tlakov. Zároveň zdôrazňujú, že ich práca prináša dlhodobé úspechy, čo dokazujú nielen vypredané predstavenia, ale aj množstvo prestížnych ocenení.

Herci sú presvedčení, že snaha politikov o zasahovanie do divadla je neakceptovateľná. „Nie my, ale práve politici vnášajú politiku do umenia. Tam, kde chýba schopnosť vytvárať hodnoty, prichádza snaha rozkladať,“ uvádzajú vo svojom vyhlásení.

„Činohra SND stojí na princípoch umeleckej slobody, zodpovednosti a nezávislosti. Jednoznačne odmietame akékoľvek pokusy o zasahovanie do našej práce, ako aj zastrašovanie a vyhrážky, ktoré sa v posledných dňoch objavujú v mediálnom priestore,“ uzavreli herci svoj postoj jednoznačným odkazom.