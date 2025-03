ŠOKUJÚCI prípad z Trnavy! Policajt špehoval rodinu cez tajnú kameru v kúpeľni, na záberoch bolo aj dieťa

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj, Getty Images)

Informujú o tom noviny.sk, podľa ktorých sa to celé začalo začiatkom tohto roka, keď sused prišiel za rodinou s požiadavkou, či si u nich môže pozrieť zapojenie ventilátora, lebo jeho sa pokazil a chce to správne opraviť.

"Doniesol si nejaké náradie so sebou. Bol desať minút v kúpeľni, keď ho tam rozobral. To som bola ešte vtedy pri ňom, dal dole krytku a tú vrtuľu vybral. Potom som už išla od neho preč a on si to tam robil, povedal potom ale po desiatich minútach, že musí si vybehnúť hore do bytu, zase tam to urobil, potom že zase musí vybehnúť a potom ešte raz vybehol," opísala pre TV Joj majiteľka bytu. Jej dcéru napadli hneď čierne myšlienky o tom, že tam mohol vložiť kameru. Jej matka ju však zahriakla, že ide o policajta a také niečo by nespravil.

Policajt ich bombardoval SMS-kami, nakoniec kameru naozaj našli

Jednou, navonok nevinnou požiadavkou, sa to však neskončilo. Sused ich začal bombardovať SMS správami, že potrebuje doladiť opravu ventilátora. "Ja už som mu ani neodpovedala na tie esemesky, lebo už bol taký násilný s tými esemeskami. Pýtal sa, či môže doobeda prísť a podobne," hovorí poškodená dcéra, ktorá to už nevydržala a matke prikázala, nech sa pre istotu pozrie do toho ventilátora, či tam niečo nie je. Matka tam nakoniec naozal našla kameru a ihneď kontaktovala políciu.

Na miesto prišlo množstvo policajtov, ktorí približne sedem hodín zaisťovali na mieste stopy. Policajti zaistili rôzne pamäťové médiá, telefóny, elektronické zariadenia na sledovanie a kameru. Podľa dcéry majiteľky bytu zaistili aj asi 30-metrový kábel, ktorý ťahal z jeho tretieho poschodia až k nim na prízemie.

Na záberoch bol aj malý chlapec

Keď uvideli časť zaistených záznamov, ostali v šoku. Okrem žien bol často na záberoch aj malý chlapec. "Tá kamera bola presne nastavená na tú vaňu, ako sa môj malý brat kúpe. Môj brat mal teraz 9 rokov. Po tom, čo spravil si pán policajt, náš sused, vymazal hneď všetky fotky tváre z Facebooku. On si je dobre vedomý toho, čo spravil, " povedala pre TV Joj dcéra majiteľky bytu.

Prípad si ihneď prevzal Úrad inšpekčnej služby, podľa ktorej aktuálne prebiehajú prvotné úkony. "Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin ochrana súkromia v obydlí," informuje hovorkyňa úradu Andrea Dobiášová. Páchateľ môže byť v tomto prípade, ak sú tam deti, odsúdený na štyri roky väzenia.