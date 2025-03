Brutálna vražda Margity († 39) otriasla verejnosťou: Prostitútky sa boja, v strehu aj vedenie mesta Sereď

(Zdroj: Facebook/Záchanný Systém Slovensko, Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Margita bola nezvestná tri dni. Pátrala po nej polícia aj dobrovoľníci, ktorí prehľadávali opustené budovy v Seredi a iné nebezpečné miesta, kde sa osoba zvykla pohybovať. Nakoniec ju našli poľovníci v nedeľu (9. 3.) bez známok života pri hlavnej ceste pri obci Vydrany. Žena mala na krku stopy po škrtení, bodnú ranu v oblasti hrudníka a bola nájdená dobitá, s množstvom modrín, v ponožkách a vyzlečená do pol pása. Polícia zvažuje aj možnosť, že pred vraždou bola znásilnená.

Po Margite pátrali aj dobrovoľníci zo Záchranného Systému Slovensko

Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. "Išlo o úmrtie 39-ročnej ženy z okresu Galanta. Policajti na prípade naďalej intenzívne pracujú a vykonávajú potrebné procesné úkony," priblížila trnavská krajská polícia s tým, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť žiadne bližšie informácie.

Margita si zarábala ako prostitútka, v meste vládne strach

Margita sa mala živiť poskytovaním sexuálnych služieb v Seredi, informoval Nový čas, ktorému sa s tým zverila jedna z Margitiných kolegýň. Priznala, že po tom, čo sa stalo, má strach. "Poznala som ju, to je strašné, čo sa jej stalo. Bojím sa, ja radšej už ani nejdem za Sereď a o ôsmej večer som už doma," priznala vystrašená žena.

Podľa jej slov mala zavraždená žena stálych klientov, no pochybuje, že by to urobili oni. Netajila však, že sa s Margitou nemali rady a brali sa ako konkurencia. Napriek tomu je jej ľúto a pýta sa, ako jej to niekto mohol spraviť. Priznala, že sama zažila násilného zákazníka, no podarilo sa jej utiecť.

V strehu má byť aj vedenie mesta Sereď a polícia, ktorá plánuje posilniť hliadky v rizikových lokalitách. Podľa primátora mesta Ondreja Kurbela budú mať k tomu sedenie s náčelníkom mestskej polície a rozhodnú, ako ďalej postupovať.