AKTUÁLNE Vážna nehoda pri Pezinskej babe: Motocyklista dostal šmyk a narazil do zvodidiel

BRATISLAVA - Na ceste II/503 v úseku z Pezinskej baby do obce Pernek došlo v nedeľu poobede k nehode. Motocyklista dostal šmyk a následne narazil do zvodidiel. Prevezený bol do jednej z bratislavských nemocníc. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.