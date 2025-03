Hrôzostrašná nehoda exposlanca za SaS: Žiak skončil v nemocnici s popáleninami tváre!

Miroslav Žiak (Zdroj: Facebook/Miroslav Žiak)

BRATISLAVA - Bývalý poslanec Národnej rady za SaS, Miroslav Žiak, sa na sociálnej sieti podelil o hrôzostrašný zážitok, ktorý ho v piatok večer postihol. Ako informoval vo svojom statuse, počas manipulácie s biokrbom došlo k nehode, ktorá mala za následok popáleniny 1. a 2. stupňa. Pri nalievaní etanolu do ešte horúceho biokrbu sa plameň nečakane vzniesol a zasiahol ho priamo do tváre.

„O pár dní ma určite stretnete s nejakými chrastami na tvári. Preto to chcem napísať rovno dopredu, aby som rovno vysvetlil, čo sa mi stalo. Nalieval som etanol do biokrbu, ktorý bol však ešte dosť horúci a plameň mi vyletel priamo do tváre. Výsledkom sú popáleniny 1. a 2. stupňa. Našťastie som ihneď chladil popálené miesta a zavolal odbornú pomoc,“ opísal Žiak svoju nehodu. K tej došlo len pár hodín po tom, ako Žiak rečnil na proteste v Púchove.

Žiak sa tak ocitol na oddelení popálenín v Nemocnici Ružinov, kde mu lekári poskytli nevyhnutnú starostlivosť. „Chcel by som poďakovať všetkým zdravotníkom, ktorí sa o mňa v piatok v noci a dnes ráno starali. Držte palce, nech sa dám čím skôr dokopy,“ dodal Žiak, ktorý pôsobil ako poslanec v minulom volebnom období. Do parlamentu najprv nastúpil ako náhradník za predsedu strany SaS Richarda Sulíka, ktorý nastúpil na post ministra hospodárstva, no neskôr Žiakov mandát zanikol po tom, čo si Sulík svoj mandát opäť uplatnil.