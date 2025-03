Dlhopisy idú na dračku! Dvojročný Investor je vypredaný: Dopredáva sa štvorročný Patriot

Juraj Barta, Ladislav Kamenický a Daniel Bytčánek (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Silný dopyt po dlhopisoch pokračuje naďalej. Od začiatku predaja boli k dnešnému dňu o 10:30 h predané štátne dlhopisy v celkovej hodnote 427 miliónov eur, z toho Investor v hodnote 250 miliónov eur a Patriot v hodnote 177 miliónov eur," vyčíslila ARDAL.

archívne video

Kamenický je jedným z prvých klientov, ktorý si priamo v pobočke banky zakúpili Dlhopisy pre ľudí. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Dlhopisy pre ľudí sa začali predávať v pondelok (3. 3.). Agentúra v utorok (4. 3.) pre veľký záujem rozhodla o zväčšení hodnoty ponúkaných dlhopisov zo 400 miliónov na 500 miliónov eur, teda 250 miliónov eur na každý z dvoch druhov dlhopisov.

Ich predaj zabezpečuje päť bánk - Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank a Všeobecná úverová banka. "Dlhopisy sú dostupné pre občanov prostredníctvom obchodných miest týchto bánk po celom Slovensku a ich elektronických predajných kanálov," doplnila ARDAL.

Pripravila emisiu dvoch dlhopisov Investor a Patriot s rôznou dobou splatnosti. Ich úročenie je 3 % za dvojročný a 3,3 % za štvorročný dlhopis, pričom ide o čistý výnos bez daní, odvodov či poplatkov. Minimálna hodnota dlhopisu je 1000 eur, časovo je možnosť prvého nákupu ohraničená na marec, alebo do vypredania stanovenej emisie. Následne sa s dlhopisom bude dať obchodovať na burze.

Výsledky predaja sú podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) vyjadrením dôvery ľudí v súčasnú vládu. "Napriek tomu, čo sa tu všetko porozprávalo o tom, ako to nepokryje infláciu, ako dlhopisy nie sú výhodné, resp. sú tu výhodnejšie produkty, tak myslím si, že my sme sami prekvapení obrovským záujmom o štátne dlhopisy a tešíme sa tomu, že ľudia na Slovensku dôverujú vláde Roberta Fica a dôverujú v to, čo robíme," zhodnotil po stredajšom rokovaní kabinetu.