Minimálna mzda budúci rok porastie! TOTO má byť jej suma... Pozrite, ako sa to dotkne príplatkov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Minimálna mzda na Slovensku by mala byť v roku 2026 v sume 915 eur alebo 5,259 eura na hodinu. Tvrdí to bývalý minister práce a expert na daňovú politiku Jozef Mihál na základe predpokladu, že nedôjde k zmene zo strany politikov a výška mdzy bude určená na základe automatu. Od toho sa následne odvýja aj výška prípatkov, ktoré by mali tiež stúpnuť.