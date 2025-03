Dočká sa opravy! Hlavné mesto vyhodnotilo tender na dlho plánovanú opravu Mosta SNP

(Zdroj: Topky/Maarty)

"Aktuálne prebiehajú úkony smerujúce k podpisu rámcovej dohody. Cena aj termín realizácie prác budú známe po podpise rámcovej dohody," skonštatoval Bubla. Samotná realizácia nových zvarov však podľa neho predpokladá odstavenie premávky vždy len v jednom jazdnom pruhu jedného smeru na nevyhnutný čas. V podmienkach súťaže zadefinoval magistrát čas realizácie prác tak, aby nebola premávka obmedzovaná v čase dopravnej špičky.

archívne video

V noci v Bratislave zhorelo niekoľko áut (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Z návrhu režimu prevádzky na moste počas sanačných prác zároveň vyplýva, že práce majú byť na etapy. Najprv by sa mala opravovať Budapeštianska lávka, ktorú uzavrú, ako druhá by mala byť sanovaná Viedenská lávka, pričom chodcom a cyklistom bude slúžiť prvá lávka. Ako tretia a štvrtá časť by mala byť sanovaná mostovka nad vnútornou časťou trámu. "Presné informácie o prípadných obmedzeniach počas prác budeme v dostatočnom predstihu komunikovať," ubezpečil Bubla.

Mimoriadna kontrola odhalila porušenie

To, že mimoriadna kontrola odhalila na niektorých miestach mosta ich porušenie, potvrdilo hlavné mesto ešte v roku 2022. Deklarovalo však zároveň, že most je napriek tomu bezpečný a prevádzkovateľný. Verejnú súťaž vyhlásilo následne v decembri 2024. Dĺžku procesu prípravy tendra odôvodňuje komplikovanosťou samotného predmetu zákazky, ako aj snahou vyhnúť sa prípadným pochybeniam. Vyhláseniu súťaže predchádzalo, v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, určenie najvhodnejšieho spôsobu zvárania tak, aby nebola poškodená izolácia a asfaltový povrch vozovky na moste. "Proces k uvedenému bol skutočne precízny," poznamenal Bubla s tým, že navrhnuté technologické postupy zvárania boli spolu so závermi z mimoriadnej prehliadky mosta súčasťou podkladov pre verejnú súťaž.

V súvislosti s avizovanou opravou bola už v minulosti znížená maximálna povolená rýchlosť na Moste SNP pre autá zo 60 na 50 kilometrov za hodinu. Platí to od 10. januára 2023. Hlavné mesto vykonáva na všetkých mostoch vo svojej správe hlavné prehliadky vo štvorročných cykloch, bežné prehliadky v ročných cykloch. Posledná hlavná prehliadka Mosta SNP bola koncom roka 2023.

Most Apollo, druhý najstarší z mostov (daný do prevádzky v roku 2005), je na základe hlavnej prehliadky z augusta 2024 zaradený do stavebno-technického stavu "uspokojivý". Pravidelné prehliadky mosta identifikovali výskyt korózie niektorých oceľových častí, prevažne detailov v oblasti mostných ložísk. Most je pod pravidelnou kontrolou, postupne je dobudovávaný systém senzorov, ktoré majú zlepšiť jeho monitorovanie.

Starý most, najmladší z dunajských mostov v správe hlavného mesta (uvedený do prevádzky v roku 2015), je na základe hlavnej prehliadky z októbra 2021 zaradený do stavebno-technického stavu "veľmi dobrý". Na tomto moste je vykonávaná bežná údržba, ktorá naposledy pozostávala podľa magistrátu najmä z opravy lokálnych porušení náterov oceľovej konštrukcie.