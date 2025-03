Vodiči, počkáte si! V Bratislave sa zdržíte na viacerých úsekoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vodiči sa v utorok ráno v Bratislave zdržia na viacerých úsekoch aj na vjazde do mesta. Upozorňujú na to Zelená vlna STVR aj Stella centrum na webe.

archívne video

Dopravná nehoda na diaľnici D1 (Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)

Zhruba 20-minútová kolóna sa tvorí na Prístavnom moste smerom do Senca. Do 15 minút si vodiči počkajú na Moste Lanfranconi smerom z Petržalky a asi 15-minútové kolóny sú hlásené na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 aj cez Devínsku Novú Ves. "Cez Záhorskú Bystricu sa zdržíte vyše polhodinu," upozornila Zelená vlna.