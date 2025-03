KONIEC známeho diplomata v Británii: Toto vláde nedaroval, u spojencov sme za bláznov, rozoberú nás ako matriošku!

Ondrejcsák končí ako diplomat po štyroch rokoch vo Veľkej Británii. (Zdroj: Facebook/Róbert Ondrejcsák, mzv.sk)

LONDÝN/BRATISLAVA - Posledné roky pôsobil na veľvyslanectve vo Veľkej Británii, no verejnosť si ho môže pamätať ešte z čias výkonu vlády Ivety Radičovej či z čias tretej vlády Roberta Fica. Reč je o Róbertovi Ondrejcsákovi, ktorý sa chvíľu objavil aj po boku Bélu Bugára, no v roku 2021 na istý čas zakotvil v diplomacii. Aj táto loď však odpláva preč. Ondrejcsák v emotívnom statuse oznámil, že čas jeho odchodu už nadišiel a vytáča ho aj aktuálny stav geopolitiky a prístup slovenskej vlády k nej.

"Odchádzam z pozície veľvyslanca v Británii a z Ministerstva zahraničných vecí," stručne uviedol v statuse Ondrejcsák, ktorý v minulosti nebol ani miláčikom vtedy koaličnej SNS. Samotná strana ho v čase kritiky exministra obrany Petra Gajdoša nemala práve v láske a samotného Bugára žiadali, aby ho vymenili za iného štátneho tajomníka.

Nedostali mandát na to, aby to celé rozbili

"Dve generácie diplomatov, úradníkov, odborníkov budovali našu zahraničnú politiku, tento stáť a inštitúcie.. a títo to teraz cele rozbijú a unesú. Hoci na to neexistuje mandát z volieb, lebo toto si väčšina neželala. Ale rozbíjajú to celé. Lebo nedajte sa, hm, oklamať, o toto tu ide," posťažoval sa Ondrejcsák.

Spoznajte históriu ruského myslenia a uvidíte, že nás budú mať za handru

"Darmo vám hovoria, že akí ste super, majú vás za užitočných idiotov, za handru. Bolo by treba, vážení, trochu poznať históriu a reálie ruského politického myslenia. Handra je len handra aj v Moskve, ktorú použijú, keď sa im to hodí, ale skôr či neskôr zahodia, keď sa stanu zbytočnými (váš kolega Assad sa má v Moskve ako?)," odkázal kabinetu a aktivitám súčasného vedenia rezortu diplomacie Ondrejcsák.

Aktuálna garnitúra sa podľa Ondrejcsáka nepoučila a nič sa nenaučila. "Strategická realita sveta je od vašich politických a intelektuálnych spôsobilostí tak ďaleko, ako dátum dostavby diaľnice do Košíc. A jasné, keď budete sledovať facebookových hochštaplerov, odborníkov na všetko a youtubových „influencerov“, tak sa ani nečudujte, keď nás tu o niekoľko rokov rozoberú ako matrioška," naložil vláde Ondrejcsák.

V Londýne ostáva, návrat do politiky nevylúčil

Ondrejcsák sa teraz vyjadril aj k tomu, čo bude po jeho konci v diplomacii. Sám však nevylučuje návrat do politiky a aj na Slovensko, no nateraz zostáva v Londýne. "Budem viesť jeden významný britský think-tank zaoberajúci sa medzinárodnou bezpečnosťou a medzinárodnými vzťahmi. Nechválim sa, ale napĺňa ma to šťastím a očakávania sú obrovské. Bude to obrovská odborná výzva, pracovať so svetovou odbornou špičkou, s tými najlepšími expertmi na medzinárodnú bezpečnosť, zahraničnú politiku, obranu. Teším sa na to, veľmi," vyslovil očakávania končiaci diplomat.

Ten sa v závere poďakoval aj prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá ho do funkcie v roku 2020 poverila. Ten si na záver neodpustil ani citát zo slávnej filmovej série Hviezdne vojny. "A nezabudnime, čo povedal Yoda: "Akonáhle sa vydáš temnou cestou, navždy ovládne tvoj osud. Pohltí ťa, to sa stane." Tak šup-šup na svetlú stranu sily," uzavrel Ondrejcsák.