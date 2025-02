Vodiči, pripravte sa na dopravné obmedzenie: Dôvodom je oprava cesty pri Drietome

Ilustračné foto (Zdroj: NDS a.s.)

Doprava bude obmedzená od 1. marca od 6.00 h do utorka 15. apríla do 24.00 h a od 26. apríla od 6.00 h do 15. júna do 24.00 h. Národná diaľničná spoločnosťou bude opravovať povrch vozovky cesty I/9 na úseku Drietoma 11,500 - 11,800 kilometra a 10,600 - 11,000 kilometra.

🚓 OZNAM PRE VODIČOV 🚓 ‼ V termíne od 06,00 hod. dňa 01. 03. 2025 (sobota) do 24,00 hod. dňa 15. 04. 2025 (utorok) a od... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Friday, February 28, 2025

"Doprava na ceste I/9 v uvedených úsekoch bude riadená prenosnou svetelnou signalizáciou a prenosným dopravným značením. Žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v cestnej premávke," pripomenula polícia.