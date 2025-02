Novinky v prípade streľby v košickej Šaci: Padlo trestné oznámenie! Útok na verejného činiteľa

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

archívne video

Traja mladíci v Bratislave napadli dvoch, žiadali peniaze a tabak (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Policajti boli v stredu (26. 2.) večer vyslaní na preverenie oznámenia od občanov, ktorí mali obavy o svoj život a zdravie. Podľa oznámenia sa na jednej z čerpacích staníc mala nachádzať osoba s mačetou. Muž začal pred policajtmi unikať a po zastavení auta mal klásť aktívny odpor, pričom vytiahol mačetu a zahnal sa ňou na jedného zo zasahujúcich policajtov.

Policajt vystrelil zo služobnej zbrane

Následne druhý z nich na podozrivého vystrelil zo služobnej zbrane. So strelnými poraneniami previezli do nemocnice 29-ročného muža. V prípade vedie trestné stíhanie aj Úrad inšpekčnej služby (ÚIS), a to vo veci pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa.