Bývalým policajtom NAKA Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi zrušili obvinenie

"Uznesenie prokurátora potvrdzuje, že toto obvinenie bolo vznesené bez riadneho preverenia všetkých dostupných dôkazov v prospech aj v neprospech obvinených. Povedané inak, vyšetrovateľ inšpekcie ich najskôr obvinil a navrhol vziať do väzby a až potom sa skúmalo, za čo ich vlastne obvinil," tvrdí Kubina.

Ako advokát uviedol, prokurátor podľa neho založil svoje zrušujúce rozhodnutie na zázname z odpočúvania kancelárie Jána Čurillu. Vysvetlil, že záznam mal byť do spisu založený už v čase obvinenia, avšak podľa prokurátora sa to stalo až neskôr. "V tomto konaní bol v čase vznesenia obvinenia zatajený dôležitý dôkaz svedčiaci v prospech obvinených do takej miery, že sa po jeho 'objavení' stal nosným dôvodom na zrušenie vzneseného obvinenia," ozrejmil.

Kubina avizoval, že jeho klienti si budú pre čas strávený v policajnej cele uplatňovať náhradu škody.