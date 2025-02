Nechcú si zvyknúť na novú realitu: Poburujúci názov ulice je minulosťou, tabuľky ale nedodali a Tiso je SPÄŤ!

Ulicu Jozefa Tisu vo Varíne oficiálne premenovali, no tabuľky stále nedodali a je tu aj ďalší problém. (Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová)

Regionálni novinári z denníka Pravda sa totiž vybrali do tejto lokality osobne a prišli na niekoľko znepokojivých zistení. Ulica, ktorá už dva mesiace oficiálne nesie názov "Ulica Mons. Jozefa Nogu", je aj v týchto dňoch stále neoznačená príslušnými tabuľkami a objavilo sa aj ďalšie znepokojujúce zistenie.

O konci kontroverzného názvu ulice koncom júna 2023 rozhodol Správny súd v Banskej Bystrici. Ten konal aj za základe žaloby prokurátora Generálnej prokuratúry Maroša Žilinu. Podľa neho všeobecne záväzné nariadenie Varína v časti, kde určuje názov Ulice Dr. Jozefa Tisu, nebolo v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Aj obecní poslanci nakoniec kompromisne zvolili nový názov ulice na zastupiteľstve koncom roka.

Jozef Noga, po ktorom je ulica teraz pomenovaná, bol katolícky kňaz a pápežský prelát, varínsky rodák a zomrel ešte v roku 2002.

(Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová)

Evidentne sa nechcú sa vzdať

Po ulici Jozefa Nogu však aktuálne vo Varíne niet ani stopy - teda minimálne opticky, pretože zákonne už svoj názov ulica vymenila začiatkom roka 2025. Novinári však nové tabuľky pomenovania ulice vo Varíne napriek dvojmesačnému priestoru nenašli.

Dokonca našli dom, kde bola opätovne umiestnená tabuľka s nápisom „Bývalá Ulica Dr. Jozefa Tisa“. "To je otázka na starostu"; "Kontaktujte obecný úrad", reagovali ľudia na otázky novinárov, čo si myslia o meškajúcom označení ulice. Jeden z Varínčanov však redakcii prezradil, že nehnuteľnosť, na ktorom je táto tabuľka umiestnená, patrí príbuznému, po ktorom je teraz ulica nesie svoj názov. "Je to bratranec toho monsignora," povedal muž, ktorý si prial zostať v anonymite.

SNP ako červené súkno

Ten sa prekvapivo nepostavil ani za jednu zo strán minulej a terajšej alternatívy. "Som neveriaci a nechápem, prečo sa to zase má volať po nejakom farárovi. Akoby sme tu nemali iných zaujímavých rodákov. Veď tu žili aj ľudia, ktorí sa zúčastnili Povstania, ale o tom radikáli v dedine nechceli ani počuť. Písmenká SNP sú pre nich akoby červené súkno," tvrdí.

Keďže sa redakcii nepodarilo spojiť so starostom Michalom Cvachom, stanovisko žiadali od prednostu Obecného úradu vo Varíne, Patrika Mihu. "Čo sa chýbajúcich tabuliek týka – písal som ministerstvu vnútra, aby mi dali vedieť, kde všade majú byť umiestnené, no doteraz som odpoveď nedostal," konštatoval.

"Momentálne teda nie sú ani objednané, keďže neviem, koľko ich mám dať vyrobiť. Už som oslovil výrobcu, s tým problém nie je, ale potrebujem vedieť počet," doplnil. "Teda či majú byť tabuľky s označením na každom rohu ulice – lebo zákon to konkrétne nedefinuje. Vyzerá to ale tak, že už asi nebudeme čakať a dáme vyrobiť minimum, ktoré dáme na pár domov a hotovo," poznamenal Miha s tým, že by malo ísť o trinásť tabuliek. Ani rezort vnútra na túto záležitosť zatiaľ nereagoval.