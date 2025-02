Minister Šaško oznámil preradenie Liptovskej nemocnice do vyššej úrovne

minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) potvrdil preradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši do vyššej druhej úrovne. Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii v liptovskej nemocnici za prítomnosti ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).

Tomáš Taraba a Kamil Šaško o aktuálnej situácii (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

"Ide o také závažné a komplexné rozhodnutie, že kým nebudú dohodnuté všetky detaily so všetkými, ktorí do toho majú čo povedať, tak by som veľmi nerád a ja nikdy nevyťahujem informácie zo zatvorených dverí," povedal.

Šaško už skôr deklaroval, že o lokalite novej nemocnice v Bratislave sa rozhodne v prvom štvrťroku tohto roka. S výstavbou nemocnice sa pôvodne počítalo na Rázsochách. Vláda neskôr odobrila výstavbu v Ružinove. Zmenu kritizovali lekárski odborári, ktorí trvajú na výstavbe nemocnice na Rázsochách.

Šaško chce rozhodnutie o novej koncovej nemocnici oznámiť v marci

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) má ambíciu oznámiť rozhodnutie týkajúce sa výstavby novej koncovej nemocnice v Bratislave v priebehu marca. Avizoval to na stredajšej tlačovej konferencii v Liptovskom Mikuláši.

