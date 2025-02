Ďalší zádrhel transakčnej dane? TÁTO skupina musí spozornieť! Ak nesplní dôležitú POVINNOSŤ, bude ju musieť platiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Nová daň z finančných transakcií sa môže dotknúť aj občianskych združení. Hoci sú oslobodené od povinnosti platiť transakčnú daň, mnohí to musia oznámiť svojej banke do konca marca, inak budú musieť platiť daň zo všetkých odchádzajúcich platieb. Tvrdí to Jana Žitňanská zo strany Demokrati. Podľa rezortu financií platí výnimka pre približne 17-tisíc organizácií.