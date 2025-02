Súdna rada by po novom mohla podávať disciplinárne návrhy na sudcov

(Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Súdna rada SR by mohla ako kolektívny orgán podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Nahradilo by sa tak súčasné oprávnenie predsedu súdnej rady, ktorý má v rukách túto kompetenciu. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.