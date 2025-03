Ďalšia HANBA pre Slovensko! Patríme k najhoršie hodnoteným krajinám EÚ v oblasti právneho štátu

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko patrí k najhoršie hodnoteným krajinám v oblasti právneho štátu. Ocitli sme sa v skupine spoločne s Talianskom, Bulharskom, Chorvátskom a Rumunskom, kde došlo k oslabeniu právneho štátu vo všetkých oblastiach. Vo výročnej správe na to upozornila organizácia Civil Liberties Union for Europe (Liberties), podľa ktorej by sa Maďarsko v súčasnosti ani nemohlo dostať do Európskej únie.

Šiesta výročná správa Liberties hodnotí, ako dobre vlády dodržiavali zásady právneho štátu, a to dokumentovaním ich úsilia v šiestich tematických oblastiach (justičný systém; protikorupčný rámec; médiálne prostredie a sloboda médií; systém bŕzd a protiváh; občiansky priestor; ľudské práva) a hodnotením implementácie odporúčaní Európskej komisie z predchádzajúceho roka. Správa o právnom štáte Liberties je navrhnutá tak, aby identifikovala trendy v celej EÚ a fungovala ako systém včasného varovania pre rizikové krajiny.

Česko je na tej lepšej strane, rizikové začínajú byť Francúzsko či Taliansko

Zo správy vyplýva, že Estónsko a Česká republika sa cielene snažili o zlepšenie právneho štátu. V prípade Česka správa poukázala na pokrok v súdnictve, nárastu platov, v zákone upravujúcom lobing, no medzery vidí v slabej digitalizácií v justícii, nezriadený Národný inštitút pre ľudské práva v krajine či chýbajúci detský ombudsman.

Zobraziť galériu (4) Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Vzhľadom na iniciatívu novej vlády na obnovenie demokratických štandardov, najmä nezávislosti súdnictva a plurality médií, možno v tomto prípade podľa správy zvážiť aj Poľsko. Írsko a Holandsko sa vo veľkej miere presadzujú zásady právneho štátu, ale majú rizikové oblasti. V Taliansku podľa správy narastá cenzúra vo verejnoprávnych médiách.

Samostatnú skupinu tvoria krajiny, ktoré sa tradične považujú za demokratické vzory, ale ktorých nedávny pokles výkonnosti je znepokojujúci. "Patria sem Belgicko, Nemecko a Švédsko, pričom Francúzsko je dôvodom na obavy najmä po ich poklese v štyroch zo šiestich kategórií. Tento trend je obzvlášť znepokojujúci, pretože ich zlý príklad povzbudzuje krajiny ako Maďarsko a Slovensko, ktorých vlády zámerne odstraňujú záruky právneho štátu," píše Liberties. Vo Francúzsku správa hovorí o častom presadzovaní rozhodnutí bez hlasovania, pričom varuje aj pred narastajúcimi obmedzeniami slobody prejavu.

Nelichotivé správy o Slovensku

V prípade Talianska, Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovenska hovorí správa "o zámernom a systémovom úsilie o oslabenie právneho štátu vo všetkých oblastiach", ktoré zahŕnali ohováracie kampane "a viaceré zákony, politiky a obmedzenia financovania, ktoré vážne podkopávajú zásady právneho štátu."

Namiesto posilňovania efektívnosti a nezávislosti vyšetrovania a stíhania korupcie na vysokých miestach boli tieto snahy na Slovensku ohrozené zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, píše sa v správe Liberties. "V roku 2024 slovenské mediálne prostredie a sloboda médií čelila ďalším výzvam. Zatiaľ čo krajina sa stále všeobecne považuje za krajinu, ktorá má relatívne slobodnú tlač, stále čelí výzvam súvisiacim s vlastníctvom médií aj politickým vplyvom a vyhrážkam novinárom. Novinári na Slovensku čelili vyhrážkam a útokov najmä zo strany politikov," vyplýva zo zistení v správe, ktorá poukázala aj na legislatívne snahy obmedziť slobodu médií. Znepokojivé je aj šírenie dezinformácií a falošných správ, ale tiež alternatívne médiá.

(Zdroj: Úrad vlády SR)

V súvislosti so zrušením RTVS hovorí správa o obavách o budúcom politickom vplyve. Správa poukázala aj na prijímanie zákonov v zrýchlenom legislatívnom procese. "Súčasná vláda sústavne nadužíva (alebo zneužíva) zrýchlený legislatívny postup, čím sa obíde verejná konzultácia a možnosť pripomienkovania," píše sa v správe. Správa poukázala aj na zákon o zahraničných agentoch v "ruskom štýle", ktorý by mimovládnym organizáciám prijímajúcim viac ako 5 000 eur zo zahraničia udelil stigmatizujúcu nálepku "organizácia so zahraničnou podporou".

Správa hovorí aj o legislatívnych zmenách, ktoré "mali negatívne dopady na občianske práva a občiansku spoločnosť." Spomína obmedzenie práva na zhromažďovanie či poplatok za žiadosti o informácie. Na Slovensku taktiež podľa správy nedošlo k posilneniu práv menšín a zraniteľných skupín. Naopak, útoky na LGBTI+ komunitu pokračovali.

Maďarsko je samostatná skupina

Maďarsko patrí do kategórie, kde demokratické štandardy degradovali do takej miery, že by dnes nezískalo prístup do EÚ, píše sa v správe. "Maďarská vláda pokračuje v implementácii zákonov napadnutých Európskou komisiou, zapája sa do viacerých kampaní proti ľudskoprávnym organizáciám a podkopáva EÚ zvnútra," tvrdí Liberties vo výročnej správe.

Zobraziť galériu (4) Viktor Orbán (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tlak na mimovládne skupiny a médiá sa podľa Liberties zintenzívnil po spustení úradu na ochranu suverenity Maďarska, ktorý má široké právomoci vyšetrovať Maďarov aktívnych vo verejnom živote.