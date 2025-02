S hmlou treba v utorok ráno rátať najmä na východnom a strednom Slovensku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch, najmä na strednom a východnom Slovensku, sa môže v utorok ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Meteorológovia vydali pre viaceré lokality výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 10.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

Výstraha sa týka celého Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Platí tiež pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a okresy Levice a Zlaté Moravce. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornili meteorológovia.

Hmla v Bratislave

Vodiči musia v niektorých lokalitách počítať s hmlou aj poľadovicou

Vodiči musia na viacerých miestach Slovenska počítať v utorok ráno s hmlou. S dohľadnosťou do 50 metrov sa môže tvoriť v lokalitách Batizovce, Predmier, Považský Chlmec, Ovčiarsko, Hričovské Podhradie, Horný Hričov, Štrba aj Švábovská stráň. Na väčšine severného Slovenska zase treba rátať s hmlou, ktorá obmedzuje dohľadnosť od 100 do 200 metrov. Na horskom priechode Vrchslatina si treba dávať pozor na poľadovicu. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Horské priechody na Slovensku sú zjazdné s obmedzeniami. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na horských priechodoch Štós a Herlianske Sedlo sa nachádza sneh. Zjazdné sú tiež všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR. Povrch vozoviek je suchý až mokrý. Rovnako sú zjazdné aj cesty prvej až tretej triedy. Povrch ciest na západe je prevažne suchý, miestami vlhký, inde prevažne mokrý. V hornatejších územiach severného a najmä východného Slovenska sú cesty pokryté čerstvým až kašovitým snehom, na niektorých sa nachádza i zľadovatený sneh.