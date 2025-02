Experti varujú: Beštia z východu prinesie pekelné počasie do časti Európy! Najhorší bude začiatok marca

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Graham Hughes/The Canadian Press via AP)

Sneženie, vietor a chaos na cestách

Podľa najnovších meteorologických modelov by mala „Beštia z východu“ vtrhnúť do Európy 3. marca a najviac potrápiť Britské ostrovy. Experti varujú, že v oblastiach s najprudšími zrážkami môže napadnúť až päť centimetrov snehu za hodinu, píše Mirror. Jediným regiónom, ktorý by sa mohol vyhnúť najhoršiemu, je juhovýchod Anglicka.

Búrka sa bude postupne presúvať z juhu na sever, pričom v niektorých častiach Škótska môže snežiť ešte intenzívnejšie – meteorológovia predpovedajú až deväť centimetrov snehu za hodinu.

Počasie ostáva nepredvídateľné

Britská meteorologická služba Met Office potvrdzuje, že na prelome februára a marca príde ochladenie, no predpovede zostávajú neisté. „Budúci týždeň a začiatok marca môžu priniesť striedanie mierneho, vlhkého a veterného počasia s chladnejšími a daždivými dňami,“ uviedli odborníci.

Zároveň však existuje šanca, že juh Spojeného kráľovstva zažije suchšie a pokojnejšie počasie, píše My London. Naopak, pobrežné oblasti na severe a západe ostrovov sa musia pripraviť na silný vietor, ktorý môže situáciu ešte viac skomplikovať.

Európa tak stojí pred ďalšou skúškou zimy, ktorá môže v niektorých regiónoch priniesť dopravný chaos aj výpadky energií.