Červíky v chlebe či rožkoch? Európska únia povolila novú ingredienciu: Riziková bude pre TIETO skupiny ľudí!

(Zdroj: Getty Images/Igor Vershinsky)

Ľudia sa však nemusia obávať, že by teraz museli jesť prášok z múčnych červov. Pridávať sa budú môcť len do presne vymedzeného zoznamu potravín a jeho použitie v nich bude musieť byť riadne označené. Potravinárska komora Slovenska potvrdila, že dopyt po potravinách s touto surovinou zatiaľ nie je. Podľa šéfky komory Jany Venhartovej však ide o surovinu, ktorá je bohatá na bielkoviny či rôzne, pre telo prospešné látky. „V rámci Európskej únie boli podané žiadosti rôznych spoločností na to, aby bol zaradený tento jedlý hmyz ako nová potravina práve pre rôzne benefity, ktoré prinášajú,“ konštatovala s tým, že jeho použitie nebude povinnosťou, ale len novou možnosťou. Upozornil na to portál správy.stvr.sk.

„To neznamená, že teraz potravinári budú nahradzovať klasické suroviny jedlým hmyzom, určite to nie je povinnosť ich pridávať do potravín. Je to len nejaká exotika, ktorá prináša možno niektorým výrobcom benefit, že chce osloviť spotrebiteľov niečím novým. Ale určite neočakávam masové využitie hmyzu v potravinách,“ vysvetlila. Či ide o potravinu, kde bol takýto prášok uvedený, budú spotrebitelia vedieť jednoducho zistiť. Na zložení bude musieť byť uvedené "prášok z celých lariev, tenebrio monitor, múčiar obyčajný, ošetrený UV žiarením". Ide o dôklade preverenú surovinu, ktorá je podľa hygieničky Kataríny Kromerovej zdraviu neškodná. „Je to veľmi bezpečná potravina, ktorá podlieha veľmi prísnemu posúdeniu predtým, ako je určená na ľudský konzum,“ upozornila.

Avšak, na pozore by sa mali mať tí, ktorí majú potvrdené alergie na kôrovce a roztoče. V takom prípade nebudú môcť alternatívne potraviny s práškom z múčnych červov konzumovať. Oznam o alergénoch však bude musieť byť riadne uvedené na obale.