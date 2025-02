Postrach menom prihlášky do škôlky: Môžem ich podať viac, alebo len jednu? TOTO sú podmienky prijatia dieťaťa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Prijímanie detí do škôlok je vždy mimoriadne stresová záležitosť rodičov. A to z dôvodu, že po troch, či štyroch rokoch, čo ich opatrovali doma, sa musia pripraviť na novú životnú etapu. Okrem toho však nemajú istotu, či ich dieťa príjmu do tej-ktorej škôlky, kde ho zahlásili. Aké sú podmienky na prijatie dieťaťa do škôlky a koľko prihlášok môžu rodičia podať?

To, či dieťa prijmú do škôlky, závisí častokrát od viacerých skutočností. Podľa zákona sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. "Z právnych predpisov nevyplýva možnosť prijatia dieťaťa mladšieho ako dva roky do materskej školy zaradenej v sieti, a to bez ohľadu na jej zriaďovateľa alebo právnu subjektivitu. Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. Pri prijímaní detí do materskej školy musí riaditeľ materskej školy v prvom rade dodržiavať zákonné podmienky," upozornil tlačový odbor ministerstva školstva pre Topky.sk.

Ako dodali, do škôlky sa prednostne prijímajú deti, ktorým už platí povinná školská dochádza a chodenie do škôlky je pre ne povinné. Podľa rezortu školstva to platí aj v prípade, ak sú deti umiestnené napríklad v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu. Následne sa prijímajú deti, ktoré majú právo na prijatie do škôlky a ak to dovoľujú kapacity, ako posledné sa prijímajú deti, ktoré majú dva roky. Okrem toho sa prihliada aj na to, či dieťa má v obci, kde sa nachádza škôlka, trvalý pobyt, a či je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

"Okrem týchto podmienok riaditeľ materskej školy určí ostatné podmienky prijímania po dohode so zriaďovateľom a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené. Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi (napr. v rozpore so školským zákonom, s antidiskriminačným zákonom) a nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce práva dieťaťa alebo zákonných zástupcov. Riaditeľ materskej školy nesmie ako výhradnú podmienku prijatia dieťaťa určiť napr. zamestnanosť zákonných zástupcov alebo trvalý pobyt dieťaťa alebo zákonných zástupcov v danej obci/meste atď," vysvetlil rezort školstva.

Ostatné podmienky v prípade voľnej kapacity sú na rozhodnutí riaditeľa a kľúča, ktorý zvolí po prijatí detí, ktoré splnili všetky zákonné podmienky. Treba však mať na pamäti, že aj keď je škôlka prvý kontakt detí s vyučovacím procesom, stále ide o školu, ktorá poskytuje predprimárne vzdelávanie, a tak musia mať deti, ktoré rodičia hlásia do škôlky, osvojené základné sebaobslužné, hygienické a stravovacie návyky, a to na primeranej úrovni.

Koľko prihlášok môžem podať?

Mnohí sa však pri rozhliadaní po škôlke zamýšľajú nad zadnými vrátkami. Je však možné podať prihlášku aj do iných škôl a koľko prihlášok možno podať? Na to má rezort školstva jasnú odpoveď. "Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený a zákonný zástupca môže podať žiadosť aj do viacerých materských škôl. Ak je dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej z nich, je potrebné, aby to zákonný zástupca oznámil ostatným materským školám, do ktorých tiež podal žiadosť o prijatie svojho dieťaťa," uviedol. Zadné vrátka sú tak možné.

Čo sa týka formálnych náležitostí, tak do škôlky podávajú rodičia písomnú žiadosť na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva. Spolu so žiadosťou o prijatie rodičia či zákonní zástupcovia predkladajú aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

"Žiadosť sa podáva od 1. mája do 31. mája, ak rodič chce umiestniť dieťa do materskej školy od septembra nasledujúceho školského roka. Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí konkrétne miesto a konkrétny termín podávania žiadostí na nasledujúci školský rok. Termín môže byť určený v rozsahu jedného aj viacerých dní, v závislosti od kapacity materskej školy. V prípade záujmu o umiestnenie dieťaťa v priebehu roka, žiadosť je možné predložiť aj v inom termíne, avšak rodič nemá záruku, že materská škola bude mať voľné kapacity, a to bez ohľadu na to, kedy žiadosť predloží," upozornilo ministerstvo.

Čo však v prípade, ak dieťa do spádovej či vybranej škôlky nepríjmu? Rodičia majú možnosť podať odvolanie, a to do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. "Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku," uzavrelo ministerstvo.