Tohtoročná zima asi skončí ako teplotne normálna a veľmi suchá, zhodnotil klimatológ

"Ak by počasie pokračovalo v januárovom trende a teploty by vystupovali aj vo februári nad 15 stupňov Celzia, hrozilo by, že niektoré ovocné stromy by mohli rozkvitnúť už začiatkom marca, ako sa to stalo vlani. Aktuálne taký stav už nehrozí," tvrdí Matejovič.

Chýbajúci sneh na horách

Z hľadiska zrážok však bude podľa neho tohtoročná zima patriť k najsuchším zimám v histórii meteorologických meraní. Okrem iného sa to prejavuje aj chýbajúcim snehom na horách. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza len vo vysokých horských polohách, no aj tam je jej hrúbka na túto ročnú dobu veľmi nízka. "Najviac snehu je aktuálne na Chopku, kde má výšku asi jeden meter, na Lomnickom štíte je o 50 centimetrov snehu menej. Bežne tam býva o takomto čase asi o dva metre snehu viac. Napríklad počas vlaňajšieho februára, ktorý bol extrémne teplý, bolo v rovnakom období na Lomnickom štíte viac ako tri metre snehu," skonštatoval odborník.

Poukázal na to, že Slovenský hydrometeorologický ústav aktuálne monitoruje výrazné až výnimočné sucho na takmer celom západnom Slovensku. Lokálne na Záhorí, Hronskej pahorkatine a okolí Bratislavy sa vyskytuje extrémne pôdne sucho.

V prípade, ak sa v najbližších týždňoch nevyskytnú výdatnejšie zrážky, na začiatku vegetačného obdobia môže byť veľmi nepriaznivá situácia, ktorá môže negatívne ovplyvniť najmä poľnohospodárov a lesníkov, tvrdí Matejovič. Snehová pokrývka totiž predstavuje prirodzenú zásobáreň vody. "Počas jarného odmäku zásobuje topiaci sa sneh vodné toky, vďaka ktorým sa voda dostáva k vegetácii. Okrem toho na jar postupne teplota rastie a zvyšuje sa výpar. Ak je zrážok nedostatok, krajina sa ešte viac vysušuje," priblížil klimatológ s tým, že rozhodujúcim obdobím z hľadiska zrážok bude prvá polovica jari.