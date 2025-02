Štátna reklama pod drobnohľadom: Vysielatelia a vydavatelia budú musieť odhaliť financovanie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vysielatelia a poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ale i vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských portálov budú povinní na svojom webe zverejniť informácie o poskytnutí finančných prostriedkov na štátnu reklamu. Povinnosť sa bude vzťahovať na poskytnutie verejných finančných prostriedkov a tiež prostriedkov od orgánov verejnej moci alebo verejných subjektov z iného štátu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o mediálnych službách i zákona o publikáciách, ktoré Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo v piatok do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

"Príslušné subjekty sú povinné na svojom webe zverejniť informácie o celkovej sume finančných prostriedkov, ktoré im boli na štátnu reklamu poskytnuté za kalendárny rok, a to do 31. januára nasledujúceho roka," konkretizuje návrh ustanovenia ministerstvo. Vysvetľuje, že cieľom návrhu uvedenej i ďalších úprav je implementácia smernice Európskej únie (EÚ) a Európskeho aktu o slobode médií (EMFA) do slovenského právneho poriadku.

Povinnosť zverejniť pridelenie finančných prostriedkov na štátnu reklamu budú mať okrem prijímateľov i zadávatelia štátnej reklamy, aj v tomto prípade musia do 31. januára predložiť informácie o poskytnutí prostriedkov v predchádzajúcom roku. Informácie poskytujú regulátorovi - Rade pre mediálne služby (RpMS). "Uloženie navrhovanej zákonnej povinnosti zadávateľovi reklamy zároveň umožní regulátorovi každoročne monitorovať prideľovanie výdavkov na štátnu reklamu tak, ako mu táto povinnosť vyplýva z ustanovení EMFA," vysvetľuje MK.

Novelou zákona sa preto do pôsobnosti regulátora v oblasti výkonu štátnej správy dopĺňa kompetencia monitorovať prideľovanie verejných finančných prostriedkov na štátnu reklamu podľa osobitného predpisu, ktorým je EMFA. Rovnako sa úpravy legislatívy týkajú možnosti regulátora uložiť za nedodržanie povinností sankciu. Navrhovanou novelizáciou zákona o mediálnych službách sa takisto upravujú povinnosti poskytovateľov systémov merania sledovanosti, cieľom zmien je tiež zabezpečiť nevyhnutnú súčinnosť dotknutých subjektov pri výkone kompetencií regulátora. Novela má platiť od 8. augusta 2025.