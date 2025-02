Záchrana v poslednej chvíli: Policajti vytiahli počas nočnej služby muža z Vanigovského kanála

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

"Muž bol v bezprostrednom ohrození života, nakoľko bol až po hlavu ponorený vo vode a nedokázal vyjsť na breh. Policajti okamžite skočili do vody a vytiahli ho po strmom brehu von. Muž javil známky ťažkého podchladenia, nekomunikoval, kŕčovito sa triasol a nevnímal okolie, preto mu poskytli neodkladnú predlekársku pomoc," priblížila.

PRI 0°C NEVÁHLI ANI SEKUNDU SKOČILI DO VODY, ABY ZACHRÁNILI ŽIVOT 👮👮Policajti práp. Marek a ppráp Mário z Obvodného... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Thursday, February 20, 2025

Po zistení, že nemá viditeľné zranenia, ho policajti uložili do stabilizovanej polohy, prikryli izotermickou fóliou a do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci mužovi kontrolovali životné funkcie. "Po zhodnotení zdravotného stavu zdravotníkmi mohol byť muž vo vode niekoľko hodín," doplnila. Muža následne previezli do nemocnice v Trnave, kde bol jeho zdravotný stav stabilizovaný.