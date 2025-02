Jurových a minister Šaško o hospodárskych výsledkoch: V novom roku sa poisťovňa zameria najmä na TOTO

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"V roku 2024 nedošlo k ďalšiemu dofinancovaniu, takže s rozpočtovými zdrojmi sme museli vyjsť. Ak by sme predpokladali, že taká istá situácia by nastala v roku 2023, tak VšZP by skončila v strate rádovo 200 miliónov eur," uviedol Jurových. Zhodnotil, že december je mesiac, keď sa zásadne mení hospodárenie a výsledky hospodárenia vzhľadom na 13. platy, vianočné odmeny a zároveň menší výkon a menšie náklady na zdravotnú starostlivosť.

Štátna VšZP uzavrela rok 2024 s kladným hospodárskym výsledkom

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) oznámil, že na rokovaní s vedením VšZP požiadal, aby mu v krátkej dobe predstavili návrh konkrétnych riešení pre poistencov alebo pacientov s raritnými ochoreniami v oblasti modernej inovatívnej liečby s dôrazom na onkologickú liečbu či liečbu cystickej fibrózy. Za dôležité označil predstavenie konkrétnych dosahov na rozpočet.

