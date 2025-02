AKTUÁLNE Dráma v bratislavskej nemocnici! Sestrička spadla do výťahovej šachty

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) v Ružinove (Zdroj: TASR - Štefan Puškáš)

BRATISLAVA - V ružinovskej nemocnici malo dôjsť k nešťastnému incidentu. Zdravotná sestra mala podľa našich informácií spadnúť do výťahovej šachty. Pri páde utrpela zranenia.

Zdravotná sestra v Nemocnici Ružinov v Bratislave mala spadnúť do výťahovej šachty. Podľa našich informácií má mať zranené rameno. Stalo sa to potom, čo otvorila výťah, no nebola tam kabína a spadla dole.

K podobnému incidentu malo v nemocnici dôjsť aj minulosti, prípadu sa venuje aj polícia.