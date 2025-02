Auto odhodilo do poľa: Zrážka s kamiónom si vyžiadala jedného zraneného

Zrážka kamiónu a auta si vyžiadala jedného zraneného (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

VČELINCE - Pri dopravnej nehode kamióna a osobného auta, ku ktorej došlo v utorok (18. 2.) pri obci Včelince v okrese Rimavská Sobota na ceste I/67, sa zranil jeden človek. Osobné auto po zrážke s kamiónom odhodilo do poľa. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K dopravnej nehode došlo v dopoludňajších hodinách na hlavnom ťahu v smere na hraničný priechod Kráľ. Podľa polície sa 41-ročný vodič kamiónu plne nevenoval vedeniu vozidla a narazil do zadnej ľavej časti osobného auta, ktoré odbočovalo na vedľajšiu cestu. "Vozidlo odhodilo následkom nárazu do poľa, 18-ročný spolujazdec pri nehode utrpel podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s dobou liečby do 14 dní," priblížila polícia.

Dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna, predbežná škoda na vozidlách bola vyčíslená na 9500 eur. "V dôsledku dokumentovania nehody a odstraňovania následkov bola cesta v jednom jazdnom pruhu uzavretá takmer dve hodiny," dodala polícia s tým, že nehoda je naďalej v štádiu objasňovania.