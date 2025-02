BRUTÁLNA hromadná nehoda: Zrazilo sa takmer 100 áut! VIDEO Zábery ako z dystopického filmu

"Celkovo 119 ľudí bolo po nehode na E18 prevezených do nemocnice na ošetrenie," povedal hlavný predstaviteľ zdravotníkov Mikael Köhler. Podľa úradov sa tam zrazilo približne 95 vozidiel, informuje portál Sweden Herald. Dvaja zranení boli v sobotu večer umiestnení na jednotke intenzívnej starostlivosti. "Sme hrdí na úsilie našich zamestnancov a sme vďační, že počet vážne zranených je nízky a že nedošlo k žiadnym úmrtiam," hovorí Köhler k nehode, ku ktorej došlo v sobotu okolo 12-tej hodine miestneho času.

Odtiahnutie poškodených vozidiel trvalo službám niekoľko hodín. Niektoré autá sa zasekli medzi kamióny a prívesy alebo viseli na zvodidlách. Policajný hovorca pre verejnoprávnu televíziu SVT uviedol, že incident pripomínal "scény z dystopického filmu". Na oblasť, kde došlo k brutálnej hromadnej nehode, pritom nebola vydaná žiadna meteorologická výstraha.

"Najhoršie čo som kedy videl. Bol som úplne otrasený," opísal záchranár Ali Sadeghi pre portál unt.se pocity, keď prvýkrát prišiel na miesto nehody. "Všetky autá boli do seba zamotané," uviedol Ali s tým, že to vyzeralo ako vo vojnovej zóne.

Ďalšia hromadná nehoda v ten istý deň

V ten istý deň, len dve hodiny predtým, došlo na E4 severne od Uppsaly k druhej hromadnej nehode, kde havarovalo asi 12 vozidiel. Stalo sa to medzi lokalitami Björklinge a Läby. 13 ľudí bolo prevezených do nemocnice. Z predbežnej správy, ktorú v pondelok zverejnil švédsky dopravný úrad, vyplýva, že cestné služby krátko pred nehodami odpratávali sneh na oboch cestách.

Masskrock på E4 norr om Björklinge, 2025-02-15 #utryckninguppsala #uppsala #ambulans #polis #räddningstjänsten #uppsalabrandförsvar Posted by utryckning-uppsala.se on Saturday, February 15, 2025