FOTO Nebezpečný pád v Nízkych Tatrách: V Dievčenskom žľabe sa ťažko zranili traja snoubordisti

(Zdroj: hzs.sk)

"Krátko pred záverom prevádzky lyžiarskeho strediska v Jasnej prišli tri oznámenia o páde snoubordistov do Dievčenského žľabu s ťažkými poraneniami. Na mieste sa nachádzal muž poľskej národnosti s poranením hrudníka a dolnej končatiny. Dvaja muži ukrajinskej národnosti si pádom privodili úraz ramena a dolnej končatiny v prvom a úraz hrudníka a chrbtice v druhom prípade," informuje HZS.

Ako informovala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air Transport Europe na sociálnej sieti, na mieste zasahovali dva záchranárske vrtuľníky. Po prílete vrtuľníka boli všetci traja v starostlivosti horských záchranárov. Oba vrtuľníky ich postupne evakuovali z terénu pomocou palubného navijaka. Najťažšie zranený bol Poliak, ktorý utrpel poranenie hrudníka. Po ošetrení ho posádka vrtuľníka previezla do nemocnice v Banskej Bystrici. Druhému lyžiarovi ukrajinskej národnosti ošetrili leteckí záchranári dolnú končatinu a transportovali ho do nemocnice v Poprade. Tretí zranený bol vrtuľníkom evakuovaný na bezpečné miesto, odkiaľ ho do nemocnice dopravili pozemní zdravotní záchranári.

