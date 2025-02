Prokuratúra naďalej trvá na tom, že Petržalský parkovací systém je v rozpore so zákonom

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Prokuratúra naďalej trvá na tom, že Petržalský parkovací systém, tzv. PPS (modré čiary), je prevádzkovaný v rozpore so zákonom. Je toho názoru, že akýkoľvek systém rezidentského parkovania je v súčasnosti v Bratislave možné prijať len prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta. Uviedla to hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. Starosta Petržalky Ján Hrčka je dlhodobo opačného názoru, parkovací systém považuje za legálny a platný. Podotýka, že pokuty vyberá mestská polícia a magistrát, nie mestská časť.

"Petržalský parkovací systém PPS je prevádzkovaný v rozpore so zákonom, v dôsledku čoho nie je zákonný ani postih vodičov za jeho nedodržanie," skonštatovala Kováčová s tým, že dôvody sú uvedené aj vo vlaňajšom proteste prokurátora.

Na základe pokynu bratislavskej krajskej prokuratúry vykonala okresná prokuratúra k 30. júna 2024 dve previerky rozhodnutí o priestupku vydaných pre porušenie podmienok určených PPS, a to za obdobie od 1. januára 2023 do 29. februára 2024. Výsledkom bolo podanie siedmich protestov prokurátora proti rozhodnutiam okresného dopravného inšpektorátu (napadnuté boli všetky existujúce rozhodnutia vydané v posudzovanom období) a 69 protestov prokurátora proti blokovým pokutám mestskej polície. "Všetkým protestom prokurátora bolo právoplatne vyhovené," poznamenala Kováčová.

Avizovala zároveň, že previerky budú opätovne realizované aj v roku 2025, a to pre postoj mestskej časti k posudzovanej otázke prevádzky PPS, teda k pokračovaniu prevádzky spojenej s postihom vodičov. Hoci podľa nej nie je pravdepodobné, že by prokuratúra stihla napadnúť všetky rozhodnutia o priestupku, vydané na tomto úseku (na mestskej polícii ich majú byť stovky), vykonanou dozorovou a previerkovou činnosťou prezentuje prokuratúra, ako orgán ochrany zákonnosti, určité zákonné hranice, v ktorých svoje subjektívne práva môžu uplatňovať aj súkromné osoby. Doposiaľ však nebol na Okresnej prokuratúre Bratislava V podaný žiadny podnet v súvislosti s postihom vodiča podľa PPS.

Podľa starostu Petržalky zostáva PPS naďalej v platnosti a to až do zavedenia celomestskej parkovacej politiky PAAS, teda tak, ako to bolo už na jeseň 2019 dohodnuté a plánované. Súhlasí však, že situácia je pre mnohých neprehľadná. Poukazuje pritom na to, že bratislavský magistrát mal PPS nahradiť PAAS-om už pred rokmi. "Je rok 2025, stále sa tak nestalo a nestane sa tak minimálne do konca roka 2026," podotkol Hrčka na sociálnej sieti s tým, že z postu starostu s tým nič neurobí, keďže zmenou pravidiel si parkovaciu politiku sám magistrát vybral primárne do svojich kompetencií.

Mestská časť pokuty nikdy neudeľovala

Pripomenul zároveň, že mestská časť žiadne pokuty za parkovanie nikdy neudeľovala, nevyberala a ani nebola ich príjemcom. Nič to však podľa neho nemení na tom, že ich môže za nesprávne parkovanie udeliť magistrát a mestská polícia. Teda tak, ak to robia pri celomestskej parkovacej politike. Mali by ich však podľa starostu udeliť podľa správnych paragrafov. Zistenie týkajúce sa neprávoplatnosti vybraných rozporovaných pokút, ktoré už potvrdili aj súdy, preto oceňuje. "Mestská polícia sa totiž pri týchto pokutách omylom odvolala na nesprávne paragrafy, a teda udelila sankciu síce podľa zákona, ale podľa jeho časti, ktorá danú sankciu nepozná," poznamenal Hrčka.

Vodičom preto opätovne odkazuje, aby si na pravidlá parkovania v Petržalke dávali naďalej pozor. Verí, tiež, že sa magistrátu podarí celomestskú parkovaciu politiku, i napriek minimálne šesťročnému meškaniu, dotiahnuť do úspešného konca.