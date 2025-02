Predpovede, z ktorých mrazí: Naplnia sa slová meteorológov? TAKÉTO počasie nás čaká najbližšie dni!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Extrémne mrazy, či denné alebo nočné. To sú posledné predpovede, ktoré posledné dni znejú z každej strany. Niektoré predpovede ukazujú teploty, ktoré by mali v niektorých oblastiach Slovenska až k -20 stupňom Celzia. Ako to vidí meteorológ a čo si pre nás Perinbaba prichystala na blížiace sa jarné prázdniny?

Podľa posledných predpovedí má poriadne prituhnúť cez víkend, kedy začnú klesať ako nočné, tak aj denné teploty. Najchladnejšie má byť podľa predpovedí na severe, kde mrazy klesnú poriadne nízko, no chladné počasie nemá obísť ani teplejšie oblasti Slovenska. Potvrdia sa predpovede? Čo nás čaká najbližšie dni? To sme sa pýtali meteorológa Pavla Matejoviča.

Archívne VIDEO Prírodného snehu je minimum

Prírodného snehu je minimum, uvádza Kozubík (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Podľa jeho slov v posledných hodinách k nám začal prúdiť studený, pôvodom kontinentálny arktický vzduch, ktorý ku nám prúdi od severovýchodu. "Takýto vývoj nastal v dôsledku zmeny cirkulačných podmienok nad severnou hemisférou. Asi vo výške 25 až 30 km prišlo k tzv. náhlemu stratosférickému otepleniu. V dôsledku toho sa narušila kompaktnosť stratosférického víru, čo sa neskôr prejavilo aj v nižších hladinách atmosféry. Nad severnou pologuľou sa vytvorila rozsiahla oblasť vysokého tlaku siahajúca od severného Atlantiku, cez severný pól, až po Aljašku," uviedol pre Topky.sk Matejovič.

Ako dodal, tento jav spôsobil, že sa vytvorili podmienky na vznik tzv. blokujúcej anticyklonálnej situácie. Ide o jav, ktorý bráni prílevu teplejšieho vzduchu od Atlantického oceánu smerom do európskeho vnútrozemia. Podľa Matejoviča ide o bežnú situáciu počas zimy, ktorá sa môže vyskytnúť aj niekoľkokrát počas sezóny. Čo však takýto vývoj spôsobí?

Predpokladané teplotné odchýlky od dlhodobého priemeru v Európe v dňoch 14.-22. februára 2025. (Zdroj: ECMWF)



"V budúcom týždni môžu po zmenšení oblačnosti a utíšení vetra klesnúť minimálne teploty v mrazových kotlinách severného Slovenska na -15 až -20 °C a prekonať tak doterajšiu najnižšiu teplotu tejto zimy, ktorá je aktuálne -20.5 °C. Takto nízko klesla teplota 4. januára na Lomnickom štíte. Je tiež dosť pravdepodobné, že aj v nížinách juhozápadného Slovenska lokálne klesne teplota pod -10 °C," upozornil Matejovič s tým, že ak by sa tak stalo, išlo by o prvý deň počas zimy, ktorý by sa vyznačoval silným mrazom.

Teplá zima

Avšak, napriek tomu je tohtoročná zima mimoriadne teplá, keďže v minulosti sa aj v najteplejších lokalitách Slovenska vyskytovalo za celú zimu priemerne 13 dní so silným mrazom. SHMÚ v tejto súvislosti vydalo výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami od sobotnej noci, a to najmä pre sever Slovenska.

Mrazivé počasie by okrem víkendu malo potrápiť Slovákov aj v prvej polovici budúceho týždňa. "Našu oblasť by mala ovplyvňovať mohutná tlaková výš so stredom nad východnou Európu. Po 20. februári by sa malo postupne otepľovať a mrazy by sa mali postupne zmierňovať. Výdatnejšie atmosférické zrážky sa neočakávajú," uzavrel Matejovič.