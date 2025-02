Bludy Progresívneho Slovenska o dosahoch novely zákona o EIA sú hoaxom, uviedlo Ministerstvo životného prostredia

Michal Sabo (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Odbor komunikácie MŽP v reakcii uviedol, že práve novela zákona o EIA, ktorú inicioval vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS), bola prekonzultovaná s predstaviteľmi Európskej únie. "Čo je však zásadné, nová legislatíva obmedzuje svojvôľu orgánov v posudzovaní EIA a zároveň stanovuje jasné termíny, kedy musia tieto orgány rozhodnúť," uvádza odbor komunikácie.

archívne video

Vyvrátenie hoaxov v súvislosti s prečerpávacou vodnou elektrárňou Málinec (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Sabo vo štvrtok (13. 2.) uviedol, že zámer vybudovať spaľovňu pri zdroji liečivých vôd kúpeľov Dudince je absolútna obludnosť. Rozhodne nie je podľa jeho slov náhoda, že sa tento zámer objavil krátko po tom, čo koalícia novelizovala zákon o EIA. Konštatoval tiež, že koalícia ľuďom oklieštila priestor vyjadriť sa k zámeru a že ukazuje na ničivé dosahy novely zákona o EIA, s ktorou prišiel Taraba. "Progresívne Slovensko dokazuje každým dňom svoju nekompetentnosť, šíri dezinformačnú kampaň a nenávisť medzi ľuďmi. MŽP SR zámer investora iba posudzuje a hodnotí predpokladané vplyvy danej činnosti na životné prostredie," uviedol v tejto súvislosti komunikačný odbor.

Čo je výsledkom procesu EIA?

Podotkol, že výsledkom procesu EIA nie je povolenie na realizáciu navrhovanej činnosti, ale posúdenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a obyvateľov v súlade s platnou legislatívou, to znamená ešte pred jej povolením alebo umiestnením podľa osobitných predpisov. Povoľujúcim orgánom bude podľa ministerstva Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ministerstvo ďalej poukázalo na to, že to bola práve vláda Progresívneho Slovenska na čele s Ľudovítom Ódorom, ktorá koncom mája 2023 určila podmienky, za akých sa bude musieť vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

"V súčasnosti je proces EIA na začiatku, prebiehajú verejné prerokovania a pripomienkovanie zámeru spaľovne. Práve tu je priestor, aby investor verejnosti dôkladne vysvetlil navrhovanú činnosť a vyvrátil všetky pochybnosti," vysvetlil rezort s tým, že je preň dôležité, aby proces EIA prebehol v súlade so zákonom. Dodal tiež, že všetky pripomienky aj obavy verejnosti budú dôsledne posúdené a zohľadnené v konaní o posudzovaní vplyvov a vyhodnotené v záverečnom stanovisku, ktorého výsledok a termín vydania nie je v tomto čase možné prejudikovať, keďže konanie stále prebieha.