Poslanec za PS Michal Sabo vyzval Hlas, aby sa vyjadril k zámeru spaľovne na Honte

Michal Sabo (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Najvyšší predstavitelia strany Hlas-SD by mali vyjadriť jednoznačný postoj k zámeru výstavby spaľovne v obci Hontianske Tesáre v okrese Krupina. Vyzval ich na to poslanec Národnej rady SR za PS Michal Sabo v spoločnosti zástupcov samospráv a občianskej spoločnosti, ktorí s projektom spaľovne v regióne Hont nesúhlasia.

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko na tému Výzva strane Hlas-SD (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Adresovanie výzvy zdôvodňuje Sabo i faktom, že starostom priamo dotknutej obce Hontianske Tesáre, rovnako primátorom kúpeľného mesta Dudince využívajúceho blízke liečivé pramene sú nominanti strany Hlas-SD. "Napriek tomu, že som ich minulý týždeň vyzval na stretnutie k téme, nereagovali, respektíve nemali záujem," odôvodňuje Sabo úmysel položiť otázku "vyššie", vedeniu strany Hlas-SD. "Nech jednoznačne povedia, či sú za alebo proti výstavbe spaľovne," vyhlásil.

Odporcovia spaľovne poukazujú na negatívne dosahy zámeru pre celý región Hontu, zásah do životného prostredia vrátane zabratia úrodnej poľnohospodárskej pôdy, zvýšenej dopravnej záťaže i ohrozenia blízkeho zdroja liečivých vôd kúpeľov Dudince. "Tento zámer je navyše v rozpore s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja," dodala starostka Hontianskych Nemiec Renáta Matejová. Realizácia navrhovanej činnosti by podľa antropológa a rodáka z regiónu Juraja Buzalku devalvovala doterajšie investície a prácu na zveľaďovaní krajiny, znížila by tiež bonitu nehnuteľností v okolí.

Opozičný poslanec už minulý týždeň kritizoval zámer v kontexte s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Potvrdzuje podľa neho dôsledky novely a oklieštené práva ľudí vyjadriť sa k zámeru. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR Saba obvinilo zo šírenia bludov a hoaxov. Poukázalo na to, že výsledkom procesu EIA, ktorý je v danom prípade na začiatku, nie je povolenie na realizáciu navrhovanej činnosti, ale posúdenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie a obyvateľov v súlade s platnou legislatívou. Zdôraznilo tiež, že všetky pripomienky budú dôkladne posúdené a vyhodnotené pri tvorbe záverečného stanoviska.