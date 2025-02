Pápež prijal Roberta Fica: Podľa hnutia Slovensko premiér zneužíva kresťanské cítenie ľudí na Slovensku

Robert Fico (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zneužíva kresťanské cítenie ľudí na Slovensku a stretnutie s pápežom Františkom používa na svoju propagandu. V reakcii na Ficovu cestu do Vatikánu to uviedli predstavitelia opozičného hnutia Slovensko. Zdôraznili, že premiér nekoná ako kresťan.

"Prosím vás, kresťania na Slovensku, je čas hovoriť pravdu. Lebo keď dovolíme, aby takíto ľudia vyprázdňovali pojmy a naplnili ich svojou pravdou a svojimi lžami a svojím osobným príkladom, hoci to je zvláštny príklad, tak potom sa nečudujme, že naše deti a vnúčatá si nakoniec budú myslieť, že byť kresťanom, to je de facto rovno byť zločincom," apeloval líder hnutia a poslanec Národnej rady SR Igor Matovič.

Ako zdôraznil, politika Vatikánu je v otázke zahraničných návštev otvorená pre každého svetového lídra. Podotkol, že si je istý, že po návrate bude premiér hovoriť, že pápež má rovnaký názor na vojnu na Ukrajine ako on, no už nespomenie, že hlava rímskokatolíckej cirkvi vyzýva aj na pomoc napadnutým Ukrajincom. Matovič poznamenal, že na Slovensko nechodia zahraniční štátnici a ani premiér na zahraničné návštevy iných krajín nechodí. Opätovne ho kritizoval za jeho cestu do Moskvy a stretnutie s Vladimirom Putinom.

"Som presvedčený o tom, že keby mu prieskum ukázal, že na Slovensku verí väčšina ľudí v budhizmus, tak dnes by bol v Indii a bozkával by tam sochu Budhu a tváril by sa, aký on je najväčší prívrženec budhizmu," vyhlásil predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš. Poukázal pri tom na to, že Fico v prihláške do Komunistickej strany Československa uviedol, že je prísny ateista. Premiér Fico sa v piatok stretol s pápežom Františkom na oficiálnej návšteve Vatikánu. Rokoval aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom.

Pápež František na audiencii prijal premiéra SR Fica

Pápež František prijal v piatok na audiencii slovenského premiéra Roberta Fica, informuje správa Vatikánskeho rozhlasu. Premiér SR okrem toho absolvoval aj rozhovor s vatikánskym štátnym sekretárom Pietrom Parolinom, uvádza sa v stručnom vyhlásení Vatikánu. Témami rozhovorov Fica s pápežom boli podľa vyhlásenia okrem iného otázky rodiny a vzdelávania, ako aj medzinárodné témy, ako "pretrvávajúca nestabilita na Ukrajine a vyhliadky na mier".

Podľa nemeckojazyčnej stránky Vatikánskeho rozhlasu je pozoruhodné, že vojna na Ukrajine, ktorá susedí so Slovenskom, bola označená pojmom "nestabilita". Ďalšou témou piatkového rokovania pápeža a Fica bolo podľa vyhlásenia aj "krehké prímerie" medzi Izraelom a Palestínou a "zložitá humanitárna situácia" v Gaze.