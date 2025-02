SaS chce vytvoriť programové vyhlásenie vlády, ponúknuť ho plánuje PS a KDH

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS plánuje napísať programové vyhlásenie vlády. Následne ho chce ponúknuť partnerom z opozície - PS a KDH. Avizoval to líder strany a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že sú pripravení na prebratie moci.

"My sme v rámci či už predčasných volieb alebo riadneho termínu volieb pripravení prebrať moc. Pripravujeme sa na to zodpovedne v rámci programu aj v rámci jednotlivých opatrení. Ambícia z našej strany je aj napísať momentálne programové vyhlásenie vlády, ktoré ponúkneme našim partnerom z PS a KDH, aby naozaj sme do volieb išli pripravení, aby sme deklarovali ľuďom, že sa nebudeme dohadovať, že sme dohodnutí, máme určené jednotlivé priority, môžeme vládnuť a presadzovať tieto priority, aby sa Slovensko posunulo ďalej," skonštatoval.

archívne video

Reakcia strany SaS na vyjadrenia premiéra Fica o recipročných opatreniach pre Ukrajinu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Gröhling zároveň poukázal na chaos v koalícii. Hovoril o vládnej kríze a neriešení problémov ľudí. "NR SR nemá väčšinu v rámci toho, aby dokázala otvoriť schôdzu alebo presadzovať niektoré zákony. Koaliční partneri majú absolútnu nedôveru voči sebe," okomentoval. Mieni, že jediným riešením sú predčasné parlamentné voľby.

Rokovania v koalícii pokračujú

Koaliční predstavitelia pokračujú v rokovaniach o situácii v koalícii. Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizoval, že ak Hlas-SD a SNS do pondelka 17. februára nedosiahnu vnútrostranícku dohodu s poslancami a nezabezpečia obnovenie stálej vládnej väčšiny, navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu zmeny vo vláde. Líder koaličnej SNS Andrej Danko v reakcii na to zverejnil otvorený list premiérovi, kde mu odkázal, že jeho riešenie krízy je hrubým porušením koaličnej dohody.