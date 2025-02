Šéf katastra po rezignácii stále berie šesťtisícový plat: Šokujúce ODHALENIE, už niekoľko rokov je OBŽALOVANÝ!

Juraj Celler (Zdroj: SITA/Tomáš Bokor)

BRATISLAVA - Začiatkom januára sa stal kataster terčom kybernetického útoku. O tom, že vyradil jeden z najdôležitejších štátnych služieb, niet pochýb, o čom sa presviečajú ľudia doteraz, keďže katastre ani po vyše mesiaci nefungujú ako predtým. Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Juraj Celler najskôr zodpovednosť odmietal, no na výzvu premiéra sa vzdal funkcie. Zistilo sa, že aj napriek avizovanej rezignácii stále poberá mastný plat a to, že už je niekoľko rokov obžalovaný.

archívne video

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení informuje o aktuálnej situácii v oblasti služieb katastra nehnuteľností (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Už je to viac ako mesiac, čo kataster ochromil najväčší kybernetický útok v histórii Slovenska. Najskôr nikto nevedel, čo sa deje a prečo kataster nefunguje. Až o niekoľko dní vláda priznala, že išlo o útok. Aj napriek tomu, že štát uviedol, že všetky údaje boli zálohované a postupne všetko prejde do normálnu, stále sa tak nedeje a oddelenia katastra pracujú v obmedzenom režime. Najviac na to doplácajú ľudia, ktorým to nielen komplikuje schvaľovanie hypotéky a na úrade musia vystáť dlhé hodiny, ale navyše musia platiť za to, čo bolo predtým elektronicky bezplatné.

Logo na budove Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v Bratislave (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Celá verejnosť žiadala vyvodenie zodpovednosti. Nakoniec sa predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Juraj Celler 20. januára vzdal svojej funkcie. Podľa svojich slov tak urobil pre zachovanie stability a dôveryhodnosti úradu. Stalo sa to však až po tom, čo na jeho rezignáciu vyzval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Celler stále poberá vysoký plat, je obžalovaný v inej kauze

Prešli už takmer tri týždne, čo Celler oznámil svoju rezignáciu a napriek tomu stále sedí na svojom mieste a poberá šesťtisícový plat. So zisteniami prišli tvnoviny.sk, podľa ktorých je okrem toho šéf katastra už niekoľko rokov obžalovaný pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Spáchať ho mal u svojho predchádzajúceho zamestnávateľa, ktorý sa zaoberal plánovaním a výstavbou solárnych elektrární, tvrdí obžaloby. Prokurátor mu kladie za vinu škodu na úrovni jedného milióna eur. Súd pokračuje v máji.

Riaditeľ Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Juraj Celler. (Zdroj: SITA/Tomáš Bokor)

Vládny kabinet vymenoval Cellera do funkcie minulý rok na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), teda v čase, kedy bol už dávno obžalovaný. Minister Takáč tvrdí, že informácie o tom nemal a zdôraznil, že platí prezumpcia neviny. Podľa ministra nie je jednoduché nájsť za Cellera náhradu, no tvrdí, že robia všetko preto, aby bolo meno nejakého človeka "na stole".