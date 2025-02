Epidémia udrie vo veľkej vlne: Hlavná hygienička varuje, MAXIMUM nás ešte len čaká, rýchlo konajte!

Podľa hlavnej hygieničky nastupuje amplitúda obdobia respiračných ochorení. (Zdroj: gettyimages.com, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a jej podobné ochorenia stúpa k svojmu maximu. Dôležitá je preto zvýšená prevencia, tak individuálna, ako aj v kolektívoch i na verejných miestach. Pripomína to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová s tým, že v predchádzajúcom kalendárnom týždni boli hlásené lokálne epidémie chrípky v každom kraji, pričom v niektorých aj epidémie na okresnej úrovni.

"Predpokladáme, že chorobnosť na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení bude narastať až do obdobia jarných prázdnin. Počas nich očakávame postupný pokles chorobnosti, pretože sa nimi preruší šírenie respiračného ochorenia v kolektívoch detí," konštatuje Červeňová.

Hygiena a odstup od osôb s príznakmi

Hygiena a odstup od osôb s príznakmi

Zdôrazňuje preto dôležitosť prevencie. V prvom rade sa treba vyhýbať kontaktu s osobami s príznakmi ochorenia. Zabúdať netreba ani na dôkladnú hygienu rúk. A to po každom návrate domov či príchode do práce, po ceste vo verejných prostriedkoch, pred i po návšteve lekára a nemocnice, pred, počas i po príprave jedla i pred jeho konzumáciou, ako aj po použití toalety. Ruky si pritom treba umývať mydlom a teplou vodou, prípadne použiť dezinfekciu na ruky na báze alkoholu. Taktiež by sa nemalo dotýkať tváre a očí neumytými rukami.

Pripomína aj dodržiavanie respiračnej etikety, teda kašľať a kýchať do jednorazovej papierovej vreckovky, ak nie je narýchlo poruke, kýchať do ohybu lakťa. Zabúdať netreba ani na časté krátke nárazové vetranie miestností niekoľkokrát počas dňa, pravidelnú dezinfekciu povrchov, ktorých sa ľudia často dotýkajú, či nezdieľať osobné predmety s inými ľuďmi.

(Zdroj: Getty Images)

V škôlkach odporúča vstupný ranný filter, keď personál ráno zisťuje, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do škôlky. "Takto sa zamedzí tomu, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa," podotýka Červeňová.

Rúško či respirátor nemusí byť na škodu

V prípade prvých príznakov ochorenia odporúča zostať ihneď doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia, napríklad v pracovných či detských kolektívoch a iných verejných priestoroch. Návštevníkom v nemocniciach, čakárňach a ambulanciách lekárov, domovoch sociálnych služieb a lekárňach, ale aj všade tam, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, odporúča mať prekryté dýchacie cesty. Rovnako pripomína, že očkovanie proti chrípke je možné aj v súčasnosti, teda v období už zvýšenej chorobnosti, treba však myslieť na to, že vytvorenie dostatočnej hladiny protilátok trvá desať - 14 dní.

V čase zvýšenej chorobnosti by sa malo obmedziť podávanie rúk či objatia a dotyky s osobami, ktoré nežijú v jednej domácnosti. Na pracoviskách by bolo dobré zvážiť nevyhnutnosť fyzických porád či podobných fyzických stretnutí, ak je to možné, využiť prácu z domu.