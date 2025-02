Progresívne Slovensko upozornilo na nedostatočný dialóg v súvislosti s vodnou nádržou pri Málinci

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Čas na potrebné diskusie so samosprávami a s miestnymi ľuďmi nie je v súvislosti s projektom vodnej nádrže pri Málinci dostatočný. Uviedla to vo štvrtok opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) v reakcii na projekt plánovaný Ministerstvom životného prostredia SR a jeho šéfom Tomášom Tarabom (nominant SNS).

"Taraba projekt plánuje označiť za strategickú investíciu, čo by úplne rozviazalo ruky jemu aj investorom. Na pripomienkovanie vyhradil šesť dní. Šesť dní, ktoré majú rozhodnúť o životoch týchto ľudí. Ak bude projekt označený za strategický, neprebehne žiadna diskusia o tom, či majú vynaložené miliardy zmysel. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie bude len fraška. A investor získa predkupné právo. Môže dokonca začať realizovať prípravné práce na pozemkoch miestnych obyvateľov," povedala Stohlová.

V tejto súvislosti vyzýva v mene opozičného hnutia ministra Tarabu na okamžité zastavenie premeny projektu vodnej elektrárne Málinec na strategickú investíciu. Šéf rezortu životného prostredia podľa nej musí povoliť debatu o sociálnych, ekonomických aj environmentálnych dosahoch projektu. S výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec by sa mohlo začať v prvom štvrťroku a ukončená by mala byť do decembra 2036. Rezort životného prostredia predložil návrh na určenie investičného projektu Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec za strategickú investíciu do medzirezortného pripomienkového konania.