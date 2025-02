38-ročný muž vydieral otca! Chcel peniaze, bil ho a vyhrážal sa mu smrťou

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Obvinený žiadal od 74-ročného otca finančné prostriedky. Poškodený mu uviedol, že peniaze nemá, a následne na to ho obvinený chytil pod krk a pýtal peniaze. Povedal mu, že ak mu nedá peniaze, tak ho zabije. Poškodený mu opätovne povedal, že peniaze doma nemá, načo ho začal obvinený biť po hlave, chrbte, škrtil ho a vulgárne mu nadával. V snahe vyhnúť sa ďalšiemu útoku navrhol obvinenému, aby išli do spoločnosti, kde mali byť finančné prostriedky. Počas jazdy obvinený otca opätovne udieral po hlave a žiadal peniaze. Po príchode do areálu firmy sa otcovi podarilo oddeliť od syna a na miesto bola privolaná hliadka polície.

archívne video

Muž zaútočil v Bratislave na personál podniku (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Obvinený skutok spáchal na vlastnom otcovi, využil jeho vyšší vek, kedy predpokladal, že poškodený sa nebude môcť brániť pred útokom. Otcovi spôsobil podliatiny na rôznych častiach tela a škrabanec na krku. Policajti obmedzili mužovi osobnú slobodu a umiestnili ho v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ navrhol väzobné stíhanie, rozhodovať o ňom bude súd.